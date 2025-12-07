Rộ mốt giả làm người nổi tiếng bị chụp lén

Bước xuống ga tàu điện, Trang Anh đeo kính đen, xách túi, sải bước lạnh lùng giữa dòng người đông đúc mà không nhìn vào ống kính.

Cô gái 22 tuổi ở Hà Nội đang diễn vai một ngôi sao bị cánh săn ảnh (paparazzi) bám đuôi. Trang Anh cho biết đã thuê một thợ ảnh chuyên nghiệp giá hai triệu đồng để thực hiện bộ ảnh này. Điểm khác biệt so với các dịch vụ chụp ảnh thông thường là thợ phải đứng từ xa, nấp sau cột điện hoặc hòa vào dòng người, còn "người mẫu" cứ việc đi lại, hành động tự nhiên, không biết mình sẽ được chụp khi nào.

"Cảm giác bước đi và biết có ống kính đang hướng về mình khiến tôi thấy phấn khích như một người nổi tiếng thực thụ", Trang Anh nói.

Để có những bức ảnh đúng chất "ngôi sao bị săn đuổi", cô đã dành cả tháng tìm kiếm những tay máy có kinh nghiệm chụp ảnh thần tượng (thường gọi "trạm tỷ" hay fansite master) thay vì thợ chụp chân dung truyền thống. Theo cô, chỉ những người này mới biết cách bắt trọn khoảnh khắc chuyển động mà vẫn giữ được thần thái "sang chảnh".

Bảo Hân, 20 tuổi, ở Đà Lạt chi vài triệu đồng thuê thợ ảnh "chụp lén", tháng 12/2025. Ảnh: Hoàng Kha

Hoài Thu, 23 tuổi, ở Hà Nội cũng vừa chi một khoản lớn để "đu trend". Cô cho biết xu hướng này xuất phát từ văn hóa thần tượng Trung Quốc và Hàn Quốc, nơi các "trạm tỷ" thường dùng thiết bị cao cấp để chụp khoảnh khắc đời thường của sao. Video trải nghiệm dịch vụ "thuê paparazzi" của Thu trên TikTok đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem.

Sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng đã giúp trào lưu này lan tỏa mạnh mẽ. Hơn một tháng trở lại đây, mạng xã hội TikTok có hàng trăm video tái hiện trào lưu này, thu hút hàng triệu lượt xem. Hashtag "trạm tỷ" - từ chỉ những người chuyên săn ảnh thần tượng của họ ở Trung Quốc và Hàn Quốc - được hàng chục nghìn người Việt sử dụng, khẳng định sức ảnh hưởng của văn hóa fandom tới giới trẻ.

Nắm bắt thị hiếu này, nhiều thợ ảnh tại Hà Nội và Đà Lạt bắt đầu mở gói chụp "paparazzi". Anh Hoàng Nguyên Kha, chủ một hiệu ảnh ở Đà Lạt, cho biết lượng khách đặt lịch tăng vọt trong vài tuần qua. Anh phải đầu tư thêm các ống kính tiêu cự dài như 70-200 mm hay 85-135 mm để mô phỏng chính xác góc chụp lén.

"Khách hàng không cần diễn, chỉ cần đi dạo, uống cà phê hay xem điện thoại. Việc không biết vị trí thợ chụp tạo ra sự kích thích và những bức ảnh rất tự nhiên", anh Kha nói.

Tương tự, anh Tuấn Tú, thợ ảnh tại Hà Nội, cũng nhận hàng chục lịch đặt mỗi tuần, chủ yếu là nhóm khách 18-25 tuổi, với bối cảnh ưa thích là ga tàu, sảnh khách sạn hoặc thậm chí mang vali ra sân bay.

Hoài Thu, 23 tuổi, ở Hà Nội bắt trend thuê thợ ảnh chụp lén như thần tượng, tháng 11/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với trải nghiệm này. Bảo Trâm, 23 tuổi, ở Đà Lạt từng chi 3 triệu đồng để thực hiện bộ ảnh nhưng nhận về kết quả không như ý. Do không có kinh nghiệm tạo dáng và không được thợ hướng dẫn trực tiếp (do phải đứng xa), đa số ảnh của cô bị mờ hoặc biểu cảm kém đẹp. "Muốn theo trào lưu này cần phải có ngoại hình và thần thái sẵn, nếu không sẽ chỉ tốn tiền vô ích", Trâm đúc kết.

Lý giải về sức hút của trào lưu, thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM, cho rằng đây là cách người trẻ thể hiện khao khát khẳng định bản thân và rút ngắn khoảng cách với cuộc sống thần tượng. Thay vì chỉ sưu tầm ảnh hay đĩa nhạc như thế hệ 7X, 8X, Gen Z ngày nay muốn trực tiếp trải nghiệm cảm giác được săn đón.

Theo bà Thu Thảo, chuyên gia tâm lý tại TP HCM, trong thời đại ảnh hưởng từ văn hóa fandom và trào lưu tự thần tượng hóa, giới trẻ chịu áp lực lớn để trở thành một "phiên bản hoàn hảo" của chính mình. Khi thuê paparazzi chụp lén, người trẻ cảm thấy giá trị của bản thân được xác thực hơn, giống như một ngôi sao thực thụ được giới truyền thông săn đón.

Dưới góc độ tâm lý, hành vi này là một cơ chế đối phó (coping mechanism) giúp giải tỏa căng thẳng. Việc tự tạo ra một hình ảnh hào nhoáng giúp họ cảm thấy giá trị bản thân được nâng cao.

"Tuy nhiên, nếu chìm đắm quá lâu trong cảm giác được tung hô ảo này, người trẻ dễ rơi vào tình trạng sống mơ mộng, khó đối mặt với thực tế trần trụi của cuộc sống cá nhân", bà Thảo cảnh báo.

Chuyên gia Tú cũng cho rằng việc chạy theo trào lưu để giải trí, giảm căng thẳng là điều tích cực. Nhưng người trẻ cần phân định rạch ròi giữa trải nghiệm ngắn ngủi này với giá trị cốt lõi của bản thân.

"Nên đu trend để lan tỏa sự tự tin thay vì chạy theo sự công nhận ảo là chìa khóa để giữ vững tâm lý trong kỷ nguyên số", ông Tú nói.

Thuê người chụp lén để được săn đón như thần tượng Video ghi lại trải nghiệm thuê thợ săn ảnh của Hoài Thu, 23 tuổi, ở Hà Nội. Video: Nhân vật cung cấp

Nga Thanh