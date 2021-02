MỹHàn Thái Tú phải qua nhờ nhà bạn ở nhờ hai ngày để trú đông khi cơn bão tuyết ập tới Texas với nhiệt độ -16 độ C.

Đa phần sao Việt sinh sống ở bang Califonia, chỉ một số ít như danh ca Thanh Tuyền, ca sĩ Hàn Thái Tú, Hồng Ngọc, nghệ sĩ Tài Linh chọn ở Texas - nơi hứng chịu bão tuyết những ngày qua. Thức dậy lúc 5h sáng 15/2, Hàn Thái Tú thấy lạnh buốt khi cả thành phố Dallas - nơi anh ở - cúp điện, nhiệt độ xuống -16 độ C, khắp nơi phủ tuyết trắng. Kể từ khi chuyển tới Mỹ năm 2016, lần đầu, ca sĩ thấy nhiệt độ ở Texas giảm sâu như vậy.

Sao Việt ở Texas ứng phó bão Tuyết Hàn Thái Tú di chuyển qua nhà bạn bè tá túc hai ngày vì bão tuyết. Video: Nhân vật cung cấp. Lo lắng vì không có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó bão tuyết, anh qua tá túc nhà bạn. Suốt quãng đường lái ôtô ra khỏi nhà, anh sợ xe bị lật bánh khi đường trơn trượt với lớp băng và tuyết phủ dày.

Ở nhà bạn, Hàn Thái Tú học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong việc trú đông. Anh kể: "Nhà bạn tôi để cho vòi nước sinh hoạt chảy liên tục để không bị đông cứng gây vỡ ống dẫn". Mọi người ở Dallas hạn chế ra ngoài, tận dụng những thực phẩm dự trữ sẵn trong nhà. Nam ca sĩ nấu các món ăn giúp giữ ấm cơ thể như cháo bò, thịt kho mắm ruốc...

Ca sĩ Hồng Ngọc đứng dưới trời tuyết nhiệt độ -19 độ C. Ảnh: Facebook Hong Ngoc Nguyen.

Hồng Ngọc cùng người thân cũng ở trong nhà, không ra đường khi bão tuyết ập tới. Hồ bơi trong khuôn viên nhà ca sĩ đóng băng, tuyết phủ đầy mái nhà. Ca sĩ cùng con nhặt xác những chú chim nhỏ không có chỗ ẩn nấp chết rải rác quanh nhà. "Thời gian qua có quá nhiều thứ xảy ra, dịch, thời tiết bất thường nhưng tôi luôn thấy ấm lòng với sự sẻ chia, hỏi thăm từ mọi người", ca sĩ nói.

Nhà danh ca Thanh Tuyền ở Houston bị cúp điện, cúp nước ba ngày. Danh ca nói: "Nhà tôi dùng bếp điện nên không thể nấu ăn, may còn đồ ăn sẵn từ Tết như bánh chưng, mứt, lạp xưởng.... Ngoài ra tôi sống gần em gái - danh ca Sơn Tuyền - và con trai út nên không gặp nhiều khó khăn. Sau vài ngày, nắng đã lên và tuyết bắt đầu tan. Hy vọng sớm được ra khỏi nhà để đi chợ vì tủ lạnh cũng vơi dần lương thực".

Texas là bang vốn có khí hậu khá ôn hòa, nắng nóng vào mùa hè nhưng không quá lạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, bão tuyết diện rộng tuần qua khiến nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục trong hàng chục năm qua. Nhiệt độ tại Dallas hôm 16/2 có lúc xuống tới gần -19 độ C, mức thấp nhất từ năm 1949 tới nay. Tại Austin, nhiệt độ hôm 15/2 là -13 độ C, thấp kỷ lục kể từ năm 1909. Tại Houston, nhiệt độ ghi nhận được ở sân bay George Bush hôm 15/2 là -8 độ C, mức thấp nhất trong 32 năm qua.

Tâm Giao