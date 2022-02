Sao 'Shang-Chi' đóng phim cùng Margot Robbie

Nam diễn viên gốc Trung Quốc Lưu Tư Mộ (Simu Liu) tham gia dự án "Barbie" do Margot Robbie đóng chính.

Ngày 11/2, theo Hollywood Reporter, tài tử Canada ký hợp đồng với Warner Bros nhưng không tiết lộ vai diễn sẽ đảm nhận. Trước đó, hãng công bố "bom sex" Margot Robbie sẽ giữ vai chính búp bê Barbie trong khi Ryan Gosling đóng bạn trai Ken. Nữ đạo diễn Greta Gerwig chỉ đạo dự án dựa trên kịch bản do người cộng sự lâu năm Noah Baumbach viết. Bộ phim sẽ được bấm máy trong năm nay và dự kiến ra rạp vào năm 2023.

Diễn viên Lưu Tự Mộ nhận lời tham gia "Barbie". Ảnh: AP

Lưu Tư Mộ sinh ngày 19/4/1989 tại Trung Quốc, năm tuổi, anh cùng gia đình đến Canada sinh sống. Liu khởi nghiệp bằng nghề kế toán, hồi năm 2011, nhưng sau đó muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực. Từng học võ Taekwondo và Vịnh Xuân, anh quyết định theo nghiệp diễn viên đóng thế tại Hollywood. Pacific Rim (2013) là phim điện ảnh đầu tiên Simu Liu góp mặt, trong vai quần chúng.

Năm ngoái, diễn viên gây chú ý khi đóng chính Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - phim riêng đầu tiên về siêu anh hùng gốc Á của Marvel. Dự án thành công tại phòng vé với doanh thu 224 triệu USD tại Mỹ và 432 triệu USD toàn cầu. Theo Rotten Tomatoes, đa phần giới phê bình khen ngợi lối diễn hài hước và khả năng tự đóng các cảnh hành động của Lưu Tư Mộ.

Trailer "Shang-Chi" Lưu Tư Mộ trong "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Video: Disney

Đạt Phan