Sao 'Shang-Chi' bất bình hãng Disney

Diễn viên Simu Liu đáp trả CEO Disney khi hãng phim so sánh việc phát hành "Shang-Chi" như một cuộc thử nghiệm.

Ngày 15/8, Simu Liu viết trên trang cá nhân bày tỏ sự bất bình: "Chúng tôi không phải một cuộc thử nghiệm thú vị. Chúng tôi là phận chiếu dưới, những người không được đánh giá cao. Chúng tôi cũng là những người phá bỏ giới hạn. Chúng tôi sẽ tôn vinh văn hóa và niềm vui sau một năm nhiều vấn đề. Tôi háo hức trước cơ hội làm nên lịch sử ngày 3/9"

Diễn viên Simu Liu. Ảnh: NOW Magazine.

Mới đây, Bob Chapek - CEO Disney - nói về quyết định phát hành độc quyền Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings tại rạp là "một thử nghiệm thú vị". Phim là dự án đầu tiên của hãng không phát hành song song tại phòng chiếu và trực tuyến kể từ Mulan (tháng 3/2020), thay vào đó, tác phẩm xuất hiện trên hệ thống Disney+ 45 ngày sau khi công chiếu.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings xoay quanh Shang-Chi (Simu Liu đóng). Nhân vật được mệnh danh Bậc thầy Kung Fu với võ công siêu phàm. Dự án cũng có sự tham dự của nhiều sao gốc Á khác như Lương Triều Vỹ, Awkwafina...

Trailer "Shang-Chi" Trailer "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings". Tác phẩm dự kiến ra rạp ngày 3/9 ở Anh. Video: Disney.

Simu Liu sinh năm 1989 tại Trung Quốc trước khi chuyển đến Canada sống cùng gia đình khi mới 5 tuổi. Anh khởi đầu với sự nghiệp diễn viên đóng thế đầu thập niên 2010. Gần đây, Simu Liu gây chú ý tại Hollywood với loạt phim hành động như Kim's Convenience, Blood and Water...

Thời gian qua, Disney gặp nhiều sự phản đối từ phía các diễn viên về hình thức phát hành phim mới. Tháng 7, Scarlett Johansson kiện hãng phim vi phạm hợp đồng khi chiếu Black Widow trên mạng. Diễn viên cho rằng điều này ảnh hưởng tới hoa hồng cô nhận được từ doanh thu phim khi ra rạp. Sau đơn kiện, một số nguồn tin tại Hollywood cho biết nhiều ngôi sao khác cũng bất bình tương t

Đạt Phan (theo Variety)