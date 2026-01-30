Sao 'Sex and the City' đọc 153 quyển sách trong bảy tháng

Sao "Sex and the City" Sarah Jessica Parker đọc hơn 100 quyển sách trong bảy tháng, khoảng hai cuốn mỗi ngày khi làm giám khảo giải Booker.

Diễn viên Sarah Jessica Parker có một năm đáng nhớ khi trở thành một trong năm giám khảo chấm Booker 2025 - giải văn chương danh giá nhất trong cộng đồng các nước nói tiếng Anh. Khi sự kiện khép lại vào tháng 11 năm ngoái, Sarah gây chú ý vì tiết lộ đã đọc 153 cuốn trong vòng bảy tháng để chuẩn bị cho mùa giải. Trong một số cuộc phỏng vấn, cô nói rằng đôi khi đọc hai quyển một ngày để kịp tiến độ, cảm thấy việc tiếp nhận lượng lớn sách trong thời gian ngắn rất căng thẳng, nhưng cũng là trải nghiệm thú vị.

Khi câu chuyện về khả năng đọc của Sarah phổ biến khắp mạng xã hội, nhiều tài khoản trên X nói không tin lời cô, suy đoán cô chỉ có thể nghe sách nói hoặc đọc những tác phẩm rất ngắn mới có thể thành công. Những người yêu sách bảo vệ nghệ sĩ, cho biết việc đọc hai quyển một ngày khả thi bởi họ từng làm được nếu tập trung. Có người nói cũng đọc nhiều như diễn viên vì tính chất công việc.

Trên mạng xã hội, diễn viên thường giới thiệu những quyển sách tâm đắc. Ảnh: Instagram/ Sarah Jessica Parker

Trò chuyện với đại diện của Booker Prizes năm ngoái, Sarah Jessica Parker cho biết cô thay đổi cách tiếp cận sách trong quá trình đọc hơn 100 cuốn. Với những quyển đầu, cô đọc theo tốc độ quen thuộc như "người bình thường đọc để tận hưởng". Dần dà, nghệ sĩ nhận ra dùng ngón tay lần theo dòng chữ trên trang giúp đọc nhanh hơn. "Tôi vẫn theo được cốt truyện, nội dung và các chi tiết trong tác phẩm, nhưng để ngón tay dẫn dắt", cô nói thêm.

Về việc tìm thời gian cho sách, Sarah cho rằng ai cũng có nhiều thì giờ trong ngày hơn họ nghĩ. Cô gợi ý mọi người có thể tranh thủ lúc ngồi chờ xe buýt, tàu hỏa, ở tiệm giặt đồ hoặc trước giờ hẹn. Diễn viên nói luôn đọc sách theo cách này, bắt đầu trân trọng những khoảng thời gian ít ỏi từ khi làm giám khảo. "Tôi tận dụng triệt để mọi lúc, không bao giờ ra khỏi nhà nếu không đem theo một quyển sách", cô nói.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, diễn viên cho biết thường đọc sách trong văn phòng tại nhà ở New York. Khi đọc, cô nghe nhạc nước ngoài như từ Tây Tạng, Ukraine, Nigeria, Kenya và những ca khúc Cuba thập niên 60. Sarah nói không muốn mở các bài hát thường nghe vì sẽ hát theo, mất tập trung. Đôi lúc, cô muốn bỏ dở một cuốn nhưng cố gắng hoàn thành vì sợ các giám khảo khác nghĩ sách hay, không thể thảo luận về tác phẩm với họ.

Sarah Jessica Parker nói về sở thích đọc sách từ nhỏ Sarah Jessica Parker nói về việc lớn lên trong một gia đình khuyến khích đọc sách. Video: YouTube/ Penguin Random House

Theo Page Six, Sarah Jessica Parker, 61 tuổi, thích đọc sách từ nhỏ, thừa hưởng niềm đam mê từ mẹ. Sinh ra trong một gia đình có tám người con, Sarah kể gia đình có rất nhiều sách và họ cũng thường xuyên đến thư viện. Diễn viên nói: "Anh chị em tôi không được phép rời nhà mà không cầm theo sách, ngay cả khi còn bé và chưa biết đọc. Mẹ tôi thường đọc sách cho chúng tôi nghe. Tôi cũng làm thế với ba đứa con của mình và tụi nhỏ đưa ra kết luận: Sách là những người bạn tuyệt nhất mà bạn có thể có".

Tình yêu sách biến thành động lực để nghệ sĩ thành lập đơn vị xuất bản SJP For Hogarth năm 2017. Năm 2022, cô ra mắt SJP Lit - nhánh nhỏ thuộc nhà xuất bản độc lập Zando. Đến nay, đơn vị của cô phát hành nhiều tác phẩm, trong đó có quyển These Days của nhà văn Lucy Caldwell thắng giải Walter Scott cho tiểu thuyết lịch sử năm 2023.

Gia đình Sarah Jessica Parker dự sự kiện năm 2024. Từ trái qua: Sarah, con trai lớn James, hiện 24 tuổi, cặp sinh đôi Tabitha (trái) - Marion, 15 tuổi, và chồng cô - diễn viên Matthew Broderick, 64 tuổi. Ảnh: Star Max

Trong một sự kiện tháng 9/2025, Sarah Jessica Parker cho biết muốn tìm, cho ra mắt những ấn phẩm có khả năng gây ấn tượng mạnh mẽ từ những trang đầu. "Chúng tôi hy vọng có cơ hội xuất bản chúng, giới thiệu nhà văn đến độc giả cũng như một cây bút mới vào nghề. Mỗi khi một tác giả đồng ý hợp tác, đó là điều rất quan trọng với chúng tôi", cô cho biết.

Bên cạnh công việc xuất bản, Sarah thường xuyên giới thiệu một số quyển cô đang đọc trên trang cá nhân. Trong buổi trò chuyện với Today năm 2024, diễn viên cho rằng sách là tài sản vô cùng quan trọng trong đời sống con người. Nghệ sĩ giải thích: "Trải nghiệm khi đọc, ký ức mà sách để lại và cả nỗi buồn đi kèm tác phẩm mà ta muốn cảm nhận - giống như chạm vào nỗi đau, chứng kiến chiến thắng cùng các nhân vật hay ngồi lại, đứng bên họ khi câu chuyện đau đến xé lòng".

Sarah Jessica Parker sinh năm 1965, là diễn viên, nhà sản xuất phim, nhà thiết kế thời trang người Mỹ. Cô được biết đến với vai chính Carrie Bradshaw trong loạt phim truyền hình Sex and the City. Diễn viên đoạt hai giải Emmy và sáu giải Quả Cầu Vàng. Năm 2022, cô nằm trong danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Times bình chọn. Cô kết hôn tài tử Matthew Broderick năm 1997, có ba con.

Trích đoạn của Carrie Bradshaws do Sarah Jessica Parker đóng trong "Sex and the City" Trích đoạn của Carrie Bradshaws do Sarah Jessica Parker đóng trong "Sex and the City". Video: HBO

Phương Thảo (theo Booker Prizes, People, Page Six)