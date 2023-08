Sao 'Reply 1988' tăng cân, đeo bụng giả đóng 'Mask Girl'

Ahn Jae Hong - nổi tiếng với vai chàng béo phim "Reply 1988" - tăng 10 kg, hóa trang bụng giả để đóng vai biến thái phim "Mask Girl".

Trailer phim 'Mask Girl' Ahn Jae Hong (vai Joo Oh Nam, xuất hiện 0:41) trong trailer phim "Mask Girl". Video: Netflix

Nhân vật của anh tên Joo Oh Nam, là đồng nghiệp của nữ chính Kim Mo Mi. Oh Nam có thân hình béo mập, bị bạn học bắt nạt từ nhỏ. Anh ta ít giao tiếp, có xu hướng lệch lạc tình dục, sống cùng búp bê người lớn, mê mẩn các streamer trên mạng. Oh Nam tình cờ phát hiện Kim Mo Mi chính là streamer có biệt danh Cô gái đeo mặt nạ. Anh ta đeo bám, vướng vào nhiều rắc rối cuối cùng thiệt mạng.

Nhân vật xuất hiện ít nhưng khiến người xem ám ảnh với ánh mắt đờ đẫn, si mê mỗi khi nhìn Kim Mo Mi hay các cảnh trò chuyện với búp bê.

Tạo hình nhân vật Joo Oh Nam trong "Mask Girl". Ảnh: Netflix

Trong cuộc phỏng vấn với Osen về, Ahn Jae Hong cho biết anh nghiên cứu kỹ cả kịch bản lẫn webtoon gốc, xây dựng nhân vật là kẻ ảo tưởng, lẫn lộn giữa thế giới thực và ảo. Thoạt nhìn, Oh Nam không có gì nổi bật, dễ chìm nghỉm giữa các diễn viên quần chúng. Anh ta hiện lên với một số đặc điểm như: Mắt không nhìn thẳng, cổ họng dường như bị nghẹn mỗi khi giao tiếp, dáng đi xiêu vẹo.

Hình vẽ Joo Oh Nam trong webtoon gốc. Ảnh: Netflix

Dù đã tăng cân, mỗi ngày Ahn Jae Hong vẫn mất hai tiếng hóa trang với nhiều công đoạn như đeo bụng giả, làm tóc lưa thưa. Anh đề xuất đeo kính cận nặng để mắt lờ đờ hơn nhưng đạo diễn không đồng ý, bởi sợ diễn viên đau đầu, chóng mặt, không thể tập trung. "Tôi muốn trước máy quay, khi nhìn vào mắt người này, khán giả sẽ không biết anh ta đang thực sự quan sát điều gì", Ahn Jae Hong nói.

Ngoại hình Ahn Jae Hong trước khi đóng "Mask Girl". Ảnh: Osen

Trog cảnh Joo Oh Nam ở một mình, Ahn Jae Hong đề nghị thêm phân đoạn nhân vật nói tiếng Nhật như trong webtoon gốc, để thể hiện nhân vật là người bị ám ảnh bởi các bộ phim người lớn Nhật Bản. Diễn viên được sắp xếp hai giáo viên ngoại ngữ (một người Hàn và một người Nhật) để tập nói.

Trước ngày phim chiếu hôm 18/8, Ahn Jae Hong đến ăn trưa cùng bố mẹ, nói: "Phim sẽ được phát sóng tối nay, có một số cảnh khá kinh khủng". Sau khi xem, người nhà anh nói: "Con đã làm việc vất vả. Bố mẹ rất cảm động". Sau Mask Girl, anh cho biết muốn thử thách bản thân với những vai diễn khác biệt hơn nữa.

Ahn Jae Hong trong 'Reply 1988' Ahn Jae Hong (vai Jung Bong, xuất hiện từ 0:04) trong "Reply 1988", phát sóng năm 2015. Video: Netflix

Trước Mask Girl, Ahn Jae Hong được khán giả châu Á biết đến qua vai Jung Bong trong Reply 1988. Nhân vật là ông anh cả hiền lành, ngờ ngệch ở khu phố nhỏ trong phim. Sau series, diễn viên giảm 10 kg để đóng phim khác. Anh sinh năm 1986, từng đóng nhiều tác phẩm như Be Melodramatic, Fight for My Way, The Legend of the Blue Sea. Anh hiện thuộc công ty quản lý Management MMM cùng Kim Tae Ri và Jeon Yeo Bin.

Mask Girl gồm bảy tập, phát sóng ngày 18/8, lập tức gây sốt trên Netflix toàn cầu. Trang India Express nói phim thế chỗ hoàn hảo cho những tác phẩm tình cảm nhạt nhẽo, là cơn sốt mới ở đất nước tỷ dân Ấn Độ sau Squid Game. Ở Việt Nam, Mask Girl cũng đứng đầu top series thịnh hành ngay khi ra mắt.

Phim được chuyển thể từ webtoon ra mắt năm 2015, gồm bảy tập, gắn mác 18+ với nhiều cảnh đánh đập, giết chóc, quan hệ tình dục, bán khỏa thân. Tác phẩm phản ánh nhiều vấn đề thâm căn cố đế trong xã hội Hàn Quốc như nạn miệt thị ngoại hình, bất bình đẳng giới, bắt nạt học đường, tấn công tình dục.

Thanh Thanh (theo Osen)