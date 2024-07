Sao 'Phép thuật' qua đời

Diễn viên Shannen Doherty - đóng phim "Phép thuật" (Charmed) - qua đời ở tuổi 53 sau thời gian dài bị ung thư vú.

Theo Variety, nghệ sĩ qua đời ngày 13/7 (giờ địa phương). Người đại diện của Doherty - Leslie Sloane - cho biết đau buồn khi xác nhận tin. "Những người thân và chú chó cưng Bowie đã ở bên cạnh cô trong những giờ phút cuối", Sloane nói.

Shannen Doherty chụp ảnh cho tạp chí People năm 2023. Ảnh: John Russo

Doherty mắc ung thư vú năm 2015, được chữa khỏi sau hai năm điều trị. Tháng 2/2020, trên chương trình Good Morning America, cô cho biết bệnh tái phát: "Tôi hiện ở giai đoạn bốn. Điều này khiến tôi hoảng loạn, khóc rất nhiều. Nhưng tôi nhận ra cuộc sống không kết thúc khi ta nghe chẩn đoán từ bác sĩ. Chúng ta cần tiếp tục sống và chiến đấu".

Một thời gian dài, nhất là khi đang đóng series 90210 của kênh CW, cô giấu thông tin bệnh tật vì không muốn đồng nghiệp biết. "Lúc đó, bạn diễn của tôi - Luke Perry - bị đột quỵ và qua đời. Tôi không muốn lộ bệnh tình và tiếp tục làm việc, coi đó là cách để tôn trọng sự ra đi của anh". Nghệ sĩ cho biết đó là giai đoạn khó khăn, khi phải làm việc 16 tiếng một ngày và dành thời gian điều trị.

Shannen Doherty đóng vai Prue Halliwell trong phim "Phép thuật". Ảnh: The WB

Tháng 6/2023, trên Instagram, Doherty nói ung thư di căn lên não, trải qua một cuộc phẫu thuật trước đó vài tháng để loại bỏ khối u. Trên People tháng 11 năm ngoái, ngôi sao nói cô không muốn chết. "Tôi vẫn còn nhiều điều chưa làm, vẫn hy vọng mọi thứ sẽ dần tốt hơn", nghệ sĩ nói.

Cô tham gia nhiều chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, gây quỹ cho nghiên cứu ung thư, chứng minh những người mắc ung thư giai đoạn cuối như cô vẫn có thể đóng góp cho xã hội. Khi mới biết tin mắc ung thư, cô từng tự hỏi tại sao xảy ra với mình, nhưng khi càng có ít thời gian sống, Doherty khám phá ý nghĩa cuộc sống, trân trọng từng giây phút được tồn tại.

"Mọi người nghĩ rằng bạn không thể chạy bộ, ăn uống hay làm việc nhưng chúng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi vẫn năng động, người muốn làm việc, đón nhận cuộc sống và không ngừng tiến về phía trước", Doherty cho biết.

Sinh năm 1971, Shannen Doherty nổi lên với vai trò diễn viên nhí trong các series Voyagers! và Father Murphy. Khi trưởng thành, cô tiếp tục thử sức trong nhiều tác phẩm, nhưng chỉ nổi tiếng vào năm 1990 với vai diễn Brenda Walsh trong series Beverly Hills, 90210 của Aaron Spelling.

Nghệ sĩ góp mặt ở loạt phim của Fox từ năm 1990 đến năm 1994, rời đi sau cuộc xung đột với bạn diễn Jennie Garth. Theo Page Six, biên kịch kiêm nhà sản xuất chương trình Larry Mollin nói Doherty còn chọc tức các nhân viên bằng cách tự ý cắt tóc khi quay phần cuối. Năm 1993, cô đóng Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, vào vai Jenny Wilder, cháu gái của Almanzo và Laura Ingalls Wilder.

Sao 'Phép thuật' qua đời Trích đoạn phim "Phép thuật", Doherty xuất hiện từ giây thứ tám. Video: The CW

Năm 1998, Shannen Doherty tái hợp Spelling, xuất hiện trong phim Phép thuật (Charmed). Ba mùa đầu, Doherty thủ vai cô chị cả Prue Halliwell - người mạnh nhất trong ba chị em. Lúc đầu, Prue có khả năng điều khiển vật thể, về sau phát triển thêm năng lực tạo bản sao và các kỹ năng cận chiến. Nghệ sĩ cô cũng đạo diễn ba tập phim - gồm Be Careful What You Witch For, The Good, The Bad, and The Cursed và All Hell Breaks Loose, tập cuối cùng cô xuất hiện - trước khi rời chương trình vào cuối mùa thứ ba năm 2001.

Shannen Doherty trong 'Heathers' Doherty trong phim "Heathers" năm 1988. Video: Cinemarque Entertainment

Ở đỉnh cao phong độ, Shannen được xem là một trong những mỹ nhân quyến rũ nhất Hollywood, từng ba lần chụp ảnh cho tạp chí Playboy. Nữ diễn viên chia tay loạt phim vào cuối mùa ba, do mâu thuẫn với bạn diễn Alyssa Milano. Sau khi rời Charmed, Shannen tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình như Heathers (1988), North Shore (2004).

Năm 2006, cô sản xuất chương trình truyền hình thực tế có tên Breaking Up With Shannen Doherty, nơi cô giúp đỡ những người gặp nguy hiểm trong mối quan hệ, muốn thoát ra nhưng không thể tự mình làm được. Nghệ sĩ còn xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế khác có tên Off the Map With Shannen and Holly năm 2015.

Diễn viên có cuộc hôn nhân ngắn với diễn viên Ashley Hamilton, con trai của George Hamilton và Rick Salomon, năm 1993-1994. Năm 2011, cô kết hôn nhiếp ảnh gia Kurt Iswarienko, ly hôn tháng 6 năm ngoái.

Quế Chi (theo Variety, People)