Dàn diễn viên 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' sau 49 năm

Melissa Sue Anderson (vai Mary Ingalls)

Mary Ingalls là con gái lớn của Charles và Caroline. Cô hiền lành, thông minh và luôn quan tâm đến các em ruột. Theo Woman's World, một trong những chi tiết quan trọng nhất trong câu chuyện của Mary là khi cô bị mù.

Năm 2010, Anderson ra mắt cuốn sách The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House, gợi nhớ nhiều kỷ niệm về cuộc đời và trải nghiệm đóng phim của diễn viên. Anderson tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh khác như The Equalizer (1985-1989) và Veronica Mars (2014).

Diễn viên 61 tuổi, sống ở Canada với chồng - nhà sản xuất Michael Sloan - và hai con. Ảnh: NBC/Extra