Sao nữ bóng rổ mơ sải bước trên sàn Victoria’s Secret

Sophie Cunningham muốn thử sức trong lĩnh vực thời trang, sau khi được truyền cảm hứng từ màn trình diễn của đồng nghiệp Angel Reese tại Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Reese diện hai trang phục - bộ nội y ba mảnh họa tiết hoa kết hợp chiếc áo choàng lông mịn gợi cảm và áo baby tee hồng cắt xẻ, tự tin sải bước ở đêm diễn tại New York ngày 15/10. Đây là VĐV chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử bước lên sàn diễn của thương hiệu nội y và quần áo nữ nổi tiếng tại Mỹ.

Sophie Cunningham trong buổi chụp hình trước thềm WNBA 2025.

Trong tập mới của podcast Show Me Something, Cunningham tiết lộ đã gửi tin nhắn ngay cho người đại diện khi xem Reese xuất hiện với đôi cánh thiên thần nổi tiếng

"Trời ơi, tôi nhắn ngay cho người đại diện: Làm ơn đi, đây là giấc mơ từ hồi lớp hai của tôi. Tôi luôn muốn trở thành một thiên thần của Victoria’s Secret", ngôi sao bóng rổ 29 tuổi nói.

Cunningham nửa đùa nửa thật rằng cô cần một chút "trợ giúp kỹ thuật" nếu thực sự được mời trình diễn. "Tôi không có vòng một đủ tiêu chuẩn đâu, chắc phải nhờ một chiếc áo nâng ngực cỡ lớn", cô bông đùa.

Ngôi sao cao 1m85 này là fan lâu năm của siêu mẫu Nam Phi Candice Swanepoel - một trong những gương mặt biểu tượng của Victoria’s Secret. Cunningham cũng đặc biệt ấn tượng với màn catwalk của đồng nghiệp Reese. "Cô ấy làm quá tuyệt! Hoàn toàn chinh phục sàn diễn", Cunningham hào hứng.

Sophie Cunningham cho biết thời trang là niềm đam mê lớn bên cạnh bóng rổ.

Ngoài bóng rổ, Cunningham khẳng định thời trang là niềm đam mê lớn của cô. Nhiều lần, VĐV này gây chú ý với những lần xuất hiện ấn tượng trong đường hầm sân đấu trước các trận đấu WNBA, trong đó có bộ váy táo bạo làm lộ đường rám nắng quanh eo ở mùa giải 2024.

Cunningham tiết lộ chính gia đình đã chọn cho cô những bộ đồ từng gây "bão mạng". Cầu thủ thuộc biên chế Indiana Fever nói: "Những bộ trang phục gây bão nhất đều do mẹ tôi chọn. Cả nhà giờ đều tham gia chọn đồ cho tôi, và ai cũng đùa: Không biết hôm nay Sophie mặc gì đây".

Trước những bình luận tiêu cực về phong cách gợi cảm quá mức, Cunningham tỏ ra thoải mái. "Tôi sẽ không trông như thế này mãi, nên cứ tận hưởng khi còn có thể thôi", cô cười nói. "Các cô gái trong giải đấu của chúng tôi đang ngày càng tự tin thể hiện phong cách, và điều đó đang thu hút rất nhiều sự chú ý".

Sophie Cunningham đi bóng trong trận Indiana Fever gặp Dallas Wings tại giải WNBA ngày 1/8/2025. Ảnh: AP

Cunningham - sinh ngày 16/8/1996 tại thành phố Columbia, bang Missouri - nổi bật với chiều cao 1m85, hiện thi đấu ở vị trí hậu vệ cho đội Indiana Fever tại giải bóng rổ nhà nghề nữ WNBA.

Cunningham từng là ngôi sao của Đại học Missouri, nơi cô ghi trung bình 17 điểm, 5,4 lần bắt bóng bật bảng và 3 đường kiến tạo mỗi trận. Năm 2019, cô được đội Phoenix Mercury chọn ở vòng hai kỳ tuyển chọn tân binh WNBA và nhanh chóng gây ấn tượng với lối chơi năng nổ, khả năng ném xa ổn định.

Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Cunningham gắn bó với Phoenix Mercury suốt năm mùa giải, trước khi chuyển sang Indiana Fever vào tháng 2/2025 trong thương vụ liên quan đến bốn đội bóng. Cô được đánh giá là một trong những tay ném ba điểm tốt nhất giải, với tỷ lệ ném chính xác hơn 36%, từng có trận ghi 16 điểm và bắt 10 bóng bật bảng vào tháng 7/2025. Không chỉ nổi bật trên sân, Cunningham còn được yêu mến nhờ tính cách cởi mở và phong cách thời trang cá tính ngoài đời.

Hồng Duy (theo Bild)