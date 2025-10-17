Nữ VĐV đầu tiên trình diễn tại Victoria’s Secret

MỹAngel Reese, ngôi sao bóng rổ 23 tuổi của Chicago Sky, tự tin sải bước trong những bộ bikini bóng nỏng ở Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Ở phần đầu đêm diễn tại New York ngày 15/10, Reese diện bộ nội y ba mảnh họa tiết hoa kết hợp chiếc áo choàng lông mịn gợi cảm. Đến phần sau, cô khoác lên mình áo baby tee hồng cắt xẻ, để lộ áo bra ren tinh tế và quần lót ton-sur-ton. Điểm nhấn là đôi cánh trắng ren khổng lồ, biểu tượng đặc trưng của Victoria’s Secret, khiến Reese trông vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ.

Đây là VĐV chuyên nghiệp đầu tiên trong lịch sử bước lên sàn diễn của thương hiệu nội y và quần áo nữ nổi tiếng tại Mỹ.

Trước đó, Reese đã chia sẻ trên Instagram với hơn 5 triệu người theo dõi: "Giấc mơ đã thành hiện thực, từ Angel trở thành thiên thần của Victoria’s Secret. Cuối cùng tôi cũng có được đôi cánh của mình. Tôi sẽ lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show 2025, và cảm giác đó thật như định mệnh. Cánh đã sẵn, giày cao gót cũng sẵn. Hẹn gặp mọi người trên sàn catwalk!".

Cùng với dòng chia sẻ, cô đăng tải loạt ảnh táo bạo trong trang phục nội y, tạo dáng với đôi cánh trắng đặc trưng của thương hiệu. Một năm trước, Reese còn là khách mời trên khán đài của chương trình, giờ cô trở thành tâm điểm của sự kiện thời trang được mong đợi bậc nhất trong năm.

Reese kể lại khoảnh khắc biết mình được mời trình diễn: "Tôi gần như không thể ngừng mỉm cười! Đó sẽ là một đêm tôi không bao giờ quên, và tôi mãi biết ơn vì cơ hội này".

Không chỉ là một cột mốc cá nhân, Reese hy vọng lần xuất hiện này sẽ mang ý nghĩa truyền cảm hứng. "Tôi mong rằng mình có thể khích lệ phụ nữ và các bé gái khắp thế giới, rằng chúng ta có thể thống trị trong lĩnh vực của mình, nhưng cũng có thể theo đuổi đam mê khác. Với tôi, điều đó có nghĩa là được sải bước trên sàn diễn thời trang và giải trí nổi tiếng nhất thế giới, cầu thủ của Chicago Sky bày tỏ.

Đại diện Victoria’s Secret cũng dành lời chào mừng nồng nhiệt: "Chào mừng Angel Reese đến với sàn diễn. VĐV chuyên nghiệp đầu tiên trở thành 'thiên thần', từ tuyệt vời là chưa đủ để diễn tả". Trong thông cáo chính thức, thương hiệu ca ngợi cô là "biểu tượng của sức mạnh táo bạo và tinh thần phụ nữ hiện đại, người kết nối thể thao, văn hóa và thời trang theo cách chưa từng có".

Victoria’s Secret được thành lập vào thập niên 1970 tại Mỹ. Năm 1995, hãng bắt đầu tổ chức các show diễn thời trang phát sóng trên truyền hình. Sự kiện từng được chú ý bậc nhất làng mốt, với sự góp mặt của những người mẫu hàng đầu như Adriana Lima, Gisele Bundchen và Heidi Klum.

Năm 2019, thương hiệu "khai tử" show nội y đình đám do doanh số bán hàng giảm sút, buổi trình diễn đạt tỷ lệ người xem thấp trên truyền hình, kèm nhiều scandal. Tháng 9/2023, hãng tổ chức sàn diễn trực tuyến Victoria's Secret: The Tour '23 với sự tham gia của nhiều người mẫu ngoại cỡ. Năm 2024, show trở lại với dàn thiên thần đình đám, gây chú ý với tiết mục hát, trình diễn nội y của Lisa (Blackpink).

Angel Reese (trái) trong trận Angel Reese gặp Washington Mystics tại giải bóng rổ WNBA All-Star ngày 19/7/2025. Ảnh: AP

Reese sinh năm 2002 tại Randallstown, bang Maryland (Mỹ), là một trong những tài năng nổi bật nhất của bóng rổ nữ hiện nay. Cô cao 1m91, nổi tiếng với phong cách thi đấu mạnh mẽ, tự tin và cá tính rực lửa.

Reese bắt đầu sự nghiệp tại Đại học Maryland trước khi chuyển sang Louisiana State University (LSU), nơi cô trở thành ngôi sao sáng nhất của đội bóng nữ. Năm 2023, cô cùng LSU Tigers vô địch NCAA và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải - cột mốc đưa cô lên tầm ngôi sao toàn quốc. Năm 2024, cô được Chicago Sky chọn ở vị trí thứ 7 tại WNBA Draft, mở ra chương mới trong sự nghiệp chuyên nghiệp.

Hồng Duy tổng hợp