Sao nhí Thái Lan gọi Việt Nam là 'quê hương thứ hai'

Trong Tee Yod 3, Nina đảm nhận nhiều cảnh bị "quỷ nhập" với biểu cảm dữ dội, trong đó có cảnh nhân vật Yee liếm bụng chị gái, thể hiện cơn thèm khát đứa trẻ chưa ra đời.

Denise - bạn diễn của Nina - nhận xét: "Khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là cảnh khó, nhưng Nina chỉ quay vài lần là hoàn thành. Tôi thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của bé".