Sao nhí Thái Lan gọi Việt Nam là 'quê hương thứ hai'

Chiều 10/10, buổi họp báo giao lưu phim Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng Phần 3 diễn ra tại TP HCM, với dàn diễn viên Nadech Kugimiya (Yak), Junior Kajbhunditt Jaidee (Yos), Friend Peerakrit Pacharabunyakiat (Yod), Denise Jelilcha Kapaun (Yad) và sao nhí Nutthacha Jessica Padovan (Yee).
Tâm điểm buổi giao lưu là màn "bắt trend" nhạc Việt của sao nhí Nina. Cô bé cho biết tập luyện trước khi sang Việt Nam để gửi tặng khán giả. Video: Gia Hưng
Diễn viên nhí Nina 11 tuổi, mong muốn có cơ hội đóng một phim kinh dị Việt.
Trong Tee Yod 3, Nina đảm nhận nhiều cảnh bị "quỷ nhập" với biểu cảm dữ dội, trong đó có cảnh nhân vật Yee liếm bụng chị gái, thể hiện cơn thèm khát đứa trẻ chưa ra đời.
Denise - bạn diễn của Nina - nhận xét: "Khi đọc kịch bản, tôi thấy đây là cảnh khó, nhưng Nina chỉ quay vài lần là hoàn thành. Tôi thật sự khâm phục khả năng diễn xuất của bé".
Lần thứ hai trở lại Việt Nam để quảng bá phim Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng phần 3, sao nam Nadech Kugimiya nói xúc động khi thấy người hâm mộ chờ đón từ sân bay đến sự kiện.
Diễn viên Denise cho biết, sau chuyến đi trước, cô vẫn luôn nhớ những khoảnh khắc tương tác cùng khán giả.
Trước đó, ba diễn viên từng đến TP HCM, trong chuyến giao lưu dịp Quỷ Ăn Tạng 2 đạt doanh thu cao tại phòng vé. Tác phẩm đã cán mốc 100 tỷ tại phòng vé Việt năm 2024.
Lần đầu đặt chân đến Việt Nam, Junior bất ngờ sự chào đón của khán giả.
Friend nói luôn muốn đến Việt Nam du lịch nhưng chưa có cơ hội. Anh là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Thái.
Năm nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất đoàn phim tổ chức cinetour quảng bá.
Trailer Tee Yod: Quỷ ăn tạng 3 (Tee Yod 3), chiếu trong nước ngày 10/10. Video: CJ ENM
Phim khai thác hành trình đi tìm và cứu bé Yee - câu chuyện nhấn mạnh tình cảm gia đình giữa ba anh em, yếu tố chưa được thể hiện nhiều ở hai phần trước.
"So với hai phần trước, kinh phí lần này tăng đáng kể, kèm theo đó là nhiều cảnh hành động nặng và thử thách hơn. Điều khiến tôi tâm đắc nhất là thông điệp về tình thân", diễn viên Nadech nói.
Sau buổi họp báo, dàn diễn viên tiếp tục chuỗi hoạt động trong khuôn khổ cinetour, giao lưu, ký tặng và chụp ảnh cùng fan. Nadech cùng hai diễn nam còn chuẩn bị lời chúc 20/10 bằng tiếng Việt gửi đến các khán giả nữ.
Thu Giang - Gia Hưng