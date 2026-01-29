Sao nhí Thái Lan đóng phim Việt

Nina - sao nhí phim kinh dị "Tee Yod 3" - kết hợp diễn viên Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc trong phim tâm linh lấy bối cảnh Tây Bắc.

First look "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" First-look phim "Phí phông" (The Blood Demon). Video: Đoàn phim cung cấp

Hôm 29/1, êkíp công bố Nina Nutthacha Padovan - 12 tuổi - hóa thân thành một bé gái vùng cao trong phim Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng. Ở đoạn first-look ra mắt phim, nhân vật chứng kiến dân làng bị một thế lực quỷ dị tấn công. Đạo diễn Đỗ Quốc Trung chưa tiết lộ cụ thể vai của Nina.

Nina Nutthacha Jessica Padovan, sinh năm 2014, là diễn viên người Anh gốc Thái. Cô bé được khán giả chú ý khi vào vai nữ chính Puttan lúc nhỏ trong bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh phần 2. Nina còn góp mặt trong Tee Yod: Quỷ ăn tạng phần 3, series phim Thái Lan từng gây sốt trong nước với tổng doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Nina gây ấn tượng với khả năng nhập vai trong những cảnh trở thành nạn nhân bị quỷ ám.

Diễn viên Nina Nutthacha. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phí phông lấy cảm hứng từ giai thoại vùng núi Tây Bắc về một loài quỷ huyền bí, có ngoại hình như người thường, sống giữa cộng đồng nhưng chuyên hút máu hoặc sinh khí dân làng để tồn tại. Kiều Minh Tuấn đóng vai chính - một người đàn ông có khả năng trừ tà, đóng cùng Đoàn Minh Anh (Thám tử Kiên). Phim còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Hạnh Thúy, Diệp Bảo Ngọc, dự kiến ra mắt kỳ nghỉ 30/4.

Từ phải qua: tạo hình Minh Anh, Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Nina trong phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung, 36 tuổi, trưởng thành từ môi trường làm phim độc lập. Anh từng đoạt giải Phim Đông Nam Á xuất sắc tại cuộc thi phim ngắn Chaktomuk Campuchia 2013 với tác phẩm Cá chuối; cúp bạc Phim xuất sắc, cúp Trái tim hồng tại YxineFF 2012 với phim ngắn Trực nhật với Thư Kỳ, giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim ngắn quốc tế REC Berlin 2014 với Đóng vào, mở ra.

Đầu tháng 1, anh ra mắt phim điện ảnh đầu tay - Con kể ba kể, Kiều Minh Tuấn đóng chính. Phim xoay quanh Thái - một nghệ sĩ xiếc - và bé Minh (Hạo Khang). Vợ qua đời sau một tai nạn trong rạp xiếc, anh một mình nuôi con. Chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, Minh buồn bã, hay phản ứng thái quá. Mải đi làm kiếm tiền, người cha không biết con dần rơi vào trầm cảm. Tác phẩm thu về 50 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam.

Mai Nhật