Sao nhí Hollywood gây chú ý với kiểu tạo dáng

Duke McCloud - bảy tuổi, đóng series "All Her Fault" - gây chú ý với khán giả khi diện vest, tạo dáng kiểu "6 7" trên TikTok.

Duke McCloud sinh năm 2019, nổi bật với vai diễn Milo Irvine - con của nhân vật Marissa (Sarah Snook thủ vai), trong loạt phim miniseries All Her Fault (2025) của Peacock. Cậu bé còn góp mặt trong Kinda Pregnant với vai Connor và phim ngắn Benny's Second Birthday (2025). Anh ruột của Duke - Dash McCloud, 11 tuổi - từng xuất hiện trong Venom: The Last Dance, Old Dads, Candy.

Ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 tối 11/1 (giờ Los Angeles), cậu bé thu hút ống kính với bộ vest xanh được may đo, kết hợp giày da, khăn cài túi nhỏ và ghim cài ve áo đính đá. Trang Parade nhận xét cậu gây thiện cảm với vẻ ngoài bảnh bao và sự duyên dáng. Duke còn gây chú ý khi tạo dáng "6 7" - cử chỉ đưa tay lên xuống trước ngực, thường được giới trẻ thể hiện trong các video đăng tải trên mạng xã hội.

Duke McCloud tạo dáng trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2026 Duke McCloud tạo dáng trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2026. Video: ET

Trên Entertainment Tonight, Duke McCloud cho biết cậu thử nhiều trang phục trước khi chọn bộ vest màu xanh, cùng trang sức và khăn cài túi. Cậu bé cũng nhắc lại kỷ niệm làm việc chung với diễn viên Sarah Snook. "Người mà em mong gặp nhất trong sự kiện là Sarah Snook. Cô ấy rất tốt, thường xuyên chơi đùa với em", Duke nói.

Ở các nền tảng mạng xã hội, các video của cậu bé ở Quả Cầu Vàng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều khán giả khen diễn viên dễ thương, có phong thái tự tin. Trên YouTube, một tài khoản viết: "Cậu bé là một trong những khách mời nổi bật nhất đêm trao giải".

Trailer 'All Her Fault' Trailer "All Her Fault", có sự xuất hiện của Duke McCloud (từ giây thứ nhất). Video: Sky Showtime

All Her Fault thuộc thể loại giật gân, trinh thám, chuyển thể từ tiểu thuyết của Andrea Mara. Nội dung xoay quanh vụ mất tích của cậu bé Milo sau giờ học. Phim có sự tham gia của Sarah Snook, Jake Lacy, Dakota Fanning, Sophie Lillis và Abby Elliott. Màn trình diễn của Sarah Snook giúp cô nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập.

Theo NBC, Duke mới bốn tuổi khi quay phim, cho thấy sự dạn dĩ khi thích nghi môi trường làm việc chuyên nghiệp. Các khán giả trên trang đánh giá phim ảnh IMDb cho rằng nét đáng yêu của Duke trong những tập đầu góp phần tăng sức hút cho bộ phim.

Trên Instagram cá nhân, Heather Mattheisen - mẹ Duke - thường xuyên đăng tải hình ảnh đời thường của con. Trong nhiều bài viết, cô cho biết dù Duke làm quen làng giải trí từ sớm, gia đình vẫn xem việc bảo vệ tuổi thơ, sự an toàn và sức khỏe tinh thần của con là ưu tiên hàng đầu.

Mẹ của Duke viết: "Có những lúc, chẳng hạn khi con bất ngờ được chú ý sau lần đầu xuất hiện tại Quả Cầu Vàng, mẹ không khỏi lo lắng vì mọi thứ vượt ngoài dự tính. Nhưng gia đình mình luôn vững vàng, các con lúc nào cũng được yêu thương và chở che. Hãy dám mơ ước, vì mẹ và gia đình sẽ luôn ở bên các con".

Cát Tiên (theo Elle, ET)