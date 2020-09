Sao nhí 'Điều kỳ diệu ở phòng giam số bảy' sau 7 năm

Daum cho hay Kal So Won trở thành hiện tượng của điện ảnh Hàn nhờ "Điều kỳ diệu ở phòng giam số bảy" cách đây bảy năm (ảnh trái). Phim thu về 12,81 triệu vé - đứng thứ tám danh sách phim ăn khách phòng vé Hàn mọi thời. Kal So Won khi ấy bảy tuổi, hóa thân bé Ye Seung - ngây thơ, xinh đẹp và yêu thương cha vô điều kiện. Những đoạn tương tác của Ye Seung và người cha thiểu năng, bị vu oan giết người lấy nước mắt người xem. Ảnh: Next Entertainment World, YG Stage.