Sao nhí 'Cục nợ hóa cục cưng" nhận nhiều lời khen

Park So Yi trong "Deliver Us from Evil". Ngoài "Cục nợ hóa cục cưng", trong năm 2020, Park So Yi còn thành công với phim điện ảnh "Deliver Us from Evil" (Ác quỷ đối đầu). Phim có bối cảnh chính ở Thái Lan. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Park So Yi nhỏ nhất đoàn nhưng không một lời than vãn, nhập vai rất nhanh. Cô vào vai con gái Yoo Min bị bắt cóc của nhân vật In Nam (Hwang Jung Min đóng). Cả diễn viên Hwang Jung Min và Lee Jung Jae (vai Ray) đều bất ngờ trước diễn xuất tự nhiên của So Yi. Ảnh: Kobiz.