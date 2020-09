'Ác quỷ đối đầu': Cuộc trả thù không khoan nhượng

"Ông hoàng phòng vé" Hwang Jung Min đóng vai sát thủ giải nghệ bất ngờ phải dấn thân vào hành trình cam go bảo vệ con gái.

* Bài viết tiết lộ tình tiết phim

Trailer ‘Ác quỷ đối đầu’ Trailer tiếng Việt của phim "Ác quỷ đối đầu". Video; CJ Entertainment.

Tác phẩm có tên tiếng Anh là Deliver Us From Evil, xoay quanh In Nam (Hwang Jung Min), sát thủ quyết định giải nghệ sau khi thực hiện hợp đồng cuối cùng. Chưa kịp rửa tay gác kiếm, In Nam biết tin con gái nhỏ - người anh chưa từng gặp mặt - bị bắt cóc ở Thái Lan. Khi đến Thái, ngoài đối mặt tổ chức buôn trẻ em, lực lượng cảnh sát biến chất, In Nam phải vượt sự truy đuổi từ "gã đồ tể" Ray (Lee Jung Jae) - kẻ muốn tiêu diệt anh để trả thù.

Ra mắt tại Hàn hồi tháng 8, trong thời dịch, Ác quỷ đối đầu vẫn thu hút 3,8 triệu khán giả đến rạp sau 12 ngày. Theo Mydaily, tác phẩm ăn khách nhất phòng vé nước này năm nay, vượt phim đề tài xác sống Peninsula (có sự tham gia của Kang Dong Won).

Poster phim "Ác quỷ đối đầu" ra rạp ngày 4/9. Ảnh: CJ Entertainment.

Hai tên tuổi kỳ cựu của điện ảnh Hàn - Hwang Jung Min và Lee Jung Jae - tạo điểm nhấn diễn xuất cho phim. Nhân vật In Nam và Ray có quá khứ phức tạp, tính cách mâu thuẫn. In Nam gây ấn tượng với gương mặt điềm đạm, ánh mắt lạnh lùng, luôn tung đòn nhanh gọn trừng trị kẻ thù. Đồng thời, qua những cảnh đặc tả, khán giả cảm nhận nỗi buồn phảng phất trong ánh mắt của anh, cho thấy phía sau hình ảnh sát thủ, nhân vật giấu nhiều nỗi buồn. Anh vốn là mật vụ Hàn Quốc chuyên ám sát các mục tiêu ở nước ngoài. Nhưng cuối cùng, chính phủ quyết định thủ tiêu toàn bộ tổ chức, đẩy anh thành tay giết người thuê.

Lee Jung Jae lột tả được chất bệnh hoạn của nhân vật Ray. Ray ban đầu tìm kiếm In Nam trả thù cho cái chết của anh trai, nhưng dần về sau, hắn lộ sự biến thái trong động cơ giết người.

Bên cạnh đó, diễn viên Park Jung Min diễn tròn vai Rui - người ao ước được chuyển giới nữ, tạo nhiều tình huống hài hước lẫn cảm động cho phim. Park Jung Min nổi tiếng với vai chính Baek Hee Joon trong phim Bleak Night (2011), từng nhận giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 52 và giải thưởng điện ảnh Rồng xanh lần thứ 37.

Phim có mô tuýp giống các dòng hành động hạng B của Hollywood như Taken hay The Equalizer. Hành trình tìm con trải qua nhiều thử thách, khó khăn nhưng nhân vật chính một mình đương đầu, sẵn sàng đánh đổi tính mạng.

Phần mở đầu chậm rãi, đưa người xem vào thế giới bạo lực và đen tối của nhân vật chính. Tác phẩm sử dụng nhiều tông màu ám vàng, cho thấy sự mệt mỏi của các nhân vật trong cuộc sống nhiều áp lực. Phim chủ yếu quay bối cảnh nội, mang đến cảm giác bí bách như chính cuộc rượt đuổi giữa các nhân vật. Thỉnh thoảng, đan cài trong các phân cảnh là hình ảnh tình cảm của In Nam với người yêu trong quá khứ, ngôi nhà bên biển xanh, cát vàng, nắng ấm - thể hiện khát khao của người muốn sống đời bình yên, tự do, thoát khỏi tội ác.

Hwang Jung Min (phải) và Lee Jung Jae có màn đối đầu quyết liệt trong phim "Ác quỷ đối đầu". Ảnh: CJ Entertainment.

Lấy bối cảnh chính ở thủ đô Bangkok, tác phẩm còn khắc họa mặt trái của thành phố sầm uất qua hình ảnh: những khu nhà xập xệ, người lao động vất vả mưu sinh, những phận người chuyển giới mơ ước sống là chính mình...

Đạo diễn Hong Won Chan xây dựng hai thế lực đối đầu ngang tài ngang sức, đẩy kịch tính phim lên cao trào. Trong những cảnh rượt đuổi hay chiến đấu tay đôi, In Nam và Ray không ai thua kém ai. Nhưng cảnh hành động cũng là điểm trừ của tác phẩm khi nhân vật được cây dựng theo hướng "siêu anh hùng", một mình đánh bại kẻ thù. Khả năng đánh đấm của In Nam bị cường điệu, khiến người xem thấy phi lý. Kịch bản chủ ý đơn giản hành trình In Nam khám phá tổ chức bắt cóc, buôn người để anh tập trung mảng hành động nên nội dung thiếu yếu tố bất ngờ.

Ngoài ra, phe phản diện chưa thể hiện được độ ma mãnh của những kẻ có thể vượt mặt pháp luật. Chúng chủ yếu thể hiện sức mạnh qua việc đánh đấm, sử dụng vũ khí.

Hà Trang