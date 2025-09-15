Sao nhí 'Adolescence' thắng Emmy

MỹOwen Cooper, 16 tuổi, là diễn viên trẻ nhất thắng Emmy 2025 với vai diễn nặng tâm lý trong loạt phim "Adolescence" (Biến cố tuổi thành niên).

Tại lễ trao giải Emmy lần thứ 77 tối 14/9 giờ Los Angeles (sáng 15/9 giờ Hà Nội), Owen Cooper vượt qua nhiều cái tên nổi bật như tài tử Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard để giành chiến thắng.

Cooper phát biểu: "Khoảnh khắc này thật khó tin. Vài năm trước, khi mới bắt đầu học diễn xuất, cháu chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới Mỹ, chứ đừng nói đến việc cầm trên tay giải Emmy. Nhưng tối nay, giải thưởng này chứng minh rằng chỉ cần lắng nghe, tập trung và dám bước ra khỏi vùng an toàn, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì. Ba năm qua không ai biết đến cháu, nhưng giờ cháu đã có mặt ở đây".

Diễn viên người Anh Owen Cooper thắng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc ở Emmy 2025. Ảnh: AFP

Giới chuyên môn nhận định nhân vật Jamie Miller là vai diễn đột phá đầu tiên của tài năng người Anh. Jamie bị cáo buộc sát hại bạn cùng lớp, từ đó cuộc sống của gia đình cậu, nhất là người cha - Eddie Miller (Stephen Graham thủ vai) - bị đảo lộn. Qua ánh mắt, cử chỉ run rẩy và những khoảnh khắc im lặng, Owen Cooper mang đến hình ảnh một thiếu niên vật lộn với những tổn thương và xung đột nội tâm. Tờ Evening Standard viết: "Màn trình diễn xuất sắc của một diễn viên nhỏ tuổi".

Owen Cooper sinh ngày 5/13/2009, tại thị trấn Warrington, phía đông bắc nước Anh. Lúc nhỏ, cậu muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp do hâm mộ câu lạc bộ Liverpool. Sau lần xem The Impossible (2012) - có Tom Holland đóng chính, Cooper quyết định thử sức diễn xuất, học mỗi tuần một buổi tại câu lạc bộ kịch The Drama Mob ở Manchester. Giáo viên Alex Edge nhận định cậu bé có khả năng ứng biến tự nhiên.

Sau Adolescence, Cooper "lọt mắt xanh" của nhiều nhà sản xuất. Hồi tháng 3, cậu được chọn đóng vai Heathcliff lúc nhỏ, trong phim chuyển thể tiểu thuyết Wuthering Heights (Đồi gió hú), sẽ ra mắt năm 2026. Diễn viên hoàn thành vai diễn trong Film Club, có sự góp mặt của Aimee Lou Wood và Ralph Davis, dự kiến phát sóng cuối năm nay.

Trailer 'Adolescence' trên Netflix Trailer phim "Adolescence". Video: Netflix

Ngoài chiến thắng của Cooper, Adolescence được vinh danh ở năm hạng mục gồm Loạt phim ngắn tập/một tập hay nhất, Nam chính xuất sắc (Stephen Graham), Biên kịch xuất sắc (cho Stephen Graham, Jack Thorne) Đạo diễn xuất sắc (Philip Barantini), Nữ phụ xuất sắc (Erin Doherty). Tác phẩm lấy chủ đề về tuổi vị thành niên, phim bóc tách các khía cạnh tâm lý con người, nhất là những tổn thương trong thời đại công nghệ số. Qua đó, êkíp đặt câu hỏi về trách nhiệm gia đình trong việc bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ tiềm ẩn trên mạng.

Ở hạng mục phim chính kịch, The Pitt của HBO Max được vinh danh ba giải, gồm series hay nhất. Nội dung tập trung vào cuộc sống và công việc của các bác sĩ và nhân viên Trung tâm Y tế Chấn thương Pittsburgh. Phim khai thác những xung đột nghề nghiệp, áp lực khi đối mặt các tình huống nguy kịch.

Severance (Cắt rời ký ức) - series dẫn đầu đề cử Emmy năm nay với 27 hạng mục - thắng hai giải diễn xuất cho nữ chính và nam phụ xuất sắc. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, xoay quanh nhóm nhân viên tại tập đoàn Lumon Industries. Họ phải làm một thủ thuật được gọi là "serverance", khiến họ không còn ký ức nào về thế giới bên ngoài khi đang làm việc và không còn nhớ gì về công việc sau khi rời đi. Điều này tạo ra hai bản ngã trong cùng một người: "innies" là phần chỉ biết về công việc và "outies" là phần sống ở ngoài đời thường.

Trailer 'Severance' Season 2 Trailer mùa hai "Severance". Video: Apple TV+

Tác phẩm có sự pha trộn giữa chủ đề công sở, phản ánh xã hội hiện đại. Nội dung mang nhiều tầng ý nghĩa về bản sắc cá nhân, khai thác tâm lý con người trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Ở mùa hai, biên kịch đào sâu những hệ quả tâm lý và mâu thuẫn giữa innie và outie, hé lộ nhiều bí ẩn của Lumon Industries và mối tình giữa nhân vật Mark và Helly.

New York Times nhận xét Britt Lower cho thấy hình ảnh táo bạo, nổi loạn trong vai Helly. Cô thể hiện năng lực diễn xuất, truyền tải sự năng động, quyết đoán của nhân vật để tạo chiều sâu cho phim.

Tài tử Tramell Tillman là diễn viên da màu đầu tiên được vinh danh ở hạng mục Nam phụ phim chính kịch, nhờ vai Seth Milchick ở series Severance. Variety nhận định chiến thắng của anh là điều bất ngờ khi vượt qua nhiều ứng viên "nặng ký" như John Turturro, Walton Goggins, Jason Isaacs, Sam Rockwell (The White Lotus) hay James Marsden (Paradise). Trong tác phẩm, Seth Milchick là phản diện chính, quản lý của công ty. Hắn dùng các chiêu trò để giữ các nhân viên tuân thủ quy tắc Giới chuyên môn nhận định nụ cười kỳ lạ của nhân vật góp phần tạo nên bầu không khí rùng rợn.

The Studio - tác phẩm châm biếm Hollywood như "cỗ máy" kinh doanh - là loạt phim hài kịch xuất sắc và đoạt thêm ba cúp khác. Trước đó, phim thắng chín giải tại Creative Arts Emmy, trở thành series hài đoạt nhiều giải Emmy nhất mọi thời. Trên sân khấu, tài tử Seth Rogen - đồng sáng tạo kiêm đóng chính series - cho biết: "Tôi chưa từng thắng giải thưởng nào trong đời. Tôi không biết phải nói gì, chỉ thấy thật tuyệt. Cảm ơn các bạn, tôi trân trọng tất cả".

Trailer 'The Studio' Trailer series "The Studio". Video: Apple TV+

Lễ trao giải lần 77 diễn ra tại nhà hát Peacock tại Los Angeles, danh hài Nate Bargatze dẫn chương trình. Theo Deadline, sự kiện mở màn với một tiết mục hài kịch nhưng nhanh chóng cho thấy sự nhàm chán, thiếu đột phá so với các mùa trước.

Một trong những điểm nhấn là giây phút các khách mời trong khán phòng đồng loạt đứng lên vỗ tay, hô vang tên MC Stephen Colbert khi thắng hạng mục Talkshow xuất sắc cho chương trình The Late Show With Stephen Colbert. Hồi tháng 7, đài CBS thông báo show sẽ bị hủy vào tháng 5/2026 do gặp khó khăn tài chính. Sự ghi nhận nhằm tri ân đối với những đóng góp của Colbert và êkíp trong lĩnh vực truyền hình đêm khuya.

Bên cạnh đó, Emmy năm nay có một số yếu tố chính trị như việc các nghệ sĩ mặc trang phục ủng hộ Palestine, diễn viên Hannah Einbinder chỉ trích Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) - đơn vị đi đầu trong việc trục xuất những người nhập cư trái phép tại Mỹ - trong bài phát biểu nhận giải.

Ban tổ chức dành phần In Memoriam để tưởng nhớ đạo diễn, biên kịch David Lynch. Ông được biết đến với phong cách siêu thực, tạo nên tác phẩm kinh điển như Twin Peaks, Blue Velvet, Mulholland Drive, để lại ảnh hưởng trong điện ảnh và truyền hình Mỹ.

Emmy là giải uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ, thuộc "bốn ông lớn" trong nhóm giải thưởng ngành biểu diễn cùng: Oscar (điện ảnh), Grammy (âm nhạc), Tony (kịch). Sự kiện lần đầu tổ chức tháng 1/1949, diễn ra hàng năm, trừ năm 2021 không tổ chức vì đại dịch. Emmy hoãn tổ chức mùa giải năm 2023, dời sang đầu năm 2024 do bị ảnh hưởng từ làn sóng đình công của các nghệ sĩ Hollywood.

