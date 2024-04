Sao 'Mặt trăng ôm mặt trời' được khen nhan sắc

Các chuyên gia sắc đẹp Hàn nhận xét Ga In có đường nét tự nhiên, đôi mắt to tròn, làn da trắng và sống mũi thẳng. Cô từng được fan bình chọn là mỹ nhân mặt mộc đẹp nhất Hàn Quốc. "Nhiều phụ nữ Hàn quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để mong có được chiếc mũi cao như Han Ga In", một bác sĩ thẩm mỹ cho biết trên truyền hình nước này.