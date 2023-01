Tuổi thơ khốn khó của mỹ nhân 'Mặt trăng ôm mặt trời'

Han Ga In - đóng chính "Mặt trăng ôm mặt trời" - chưa từng mời bạn đến chơi vì nhà nhỏ, thiếu thốn đủ thứ.

Trong chương trình Day Without Hands của jTBC phát sóng ngày 20/1, Han Ga In cho biết trước khi chuyển đến quận Eunpyeong-gu ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào năm 10 tuổi, cô sống trong căn nhà chật hẹp ở nông thôn, quanh năm suốt tháng chỉ dùng nước lạnh và sưởi ấm bằng nồi hơi than bánh. Diễn viên chạnh lòng vì gia đình mình thiếu trước hụt sau, trong khi nhà các bạn cùng lớp có bình nóng lạnh lẫn nồi hơi đốt dầu hiện đại.

"Tôi sợ bạn bè biết mình sống trong căn hộ như thế, vì vậy chưa bao giờ mời họ về chơi. Tôi ghen tị với những đứa trẻ có thể mời bạn đến nhà", diễn viên nói. Theo StarNews, chủ đề "tuổi thơ khốn khó" của Han Ga In được khán giả tìm kiếm, bàn luận nhiều. Đa số xúc động với sự thiếu thốn và cay đắng cô đã trải qua.

Han Ga In trong tập 9 chương trình "Day Without Hands" ngày 20/1. Ảnh: jTBC

Nhiều chuyên trang giải trí Hàn nhắc lại cuộc trò chuyện đẫm nước mắt của Han Ga In trong chương trình Circle House trên SBS năm ngoái. Cô tiết lộ từ bé không được cha chăm sóc, yêu thương, vì thế cô không có ký ức tốt đẹp nào về ông, thậm chí vô cảm khi có người nhắc về cha. Suốt ấu thơ đến lúc vào trung học, người đẹp liên tục bị chị gái hành hạ, nuôi dưỡng một cách thô bạo. Han Ga In khóc nấc khi nhớ lại những lần bị chị đánh vào đầu, cắn ngón chân hay đấm vào miệng khiến răng lung lay.

Khi trưởng thành, dù không còn bị bạo hành, Ga In vẫn phải chịu đựng tính thích kiểm soát, sắp đặt cuộc đời của chị. Thậm chí diễn viên bị chị cấm cản khi muốn kết hôn sớm với tài tử Yeon Jung Hoon - bạn diễn trong Khăn tay vàng (2003). Theo Ga In, chị gái không muốn cô cưới trước chị, vì thế người đẹp phải nhường chị tổ chức hôn lễ trước vào tháng 12/2004. Bốn tháng sau đó - tức tháng 4/2005, Ga In lên xe hoa ở tuổi 23. Sau này, chị em cô đã làm lành và dần thân thiết hơn.

Trong cuộc phỏng vấn trên Osen, diễn viên từng nói chồng và gia đình anh giúp cô được chữa lành, quên đi tuổi thơ thiếu tình cha lẫn đòn roi của chị. Trong khi đó, Yeon Jung Hoon tiết lộ phải lòng vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên, luôn sợ mất Ga In nên quyết định cầu hôn và cưới sớm.

Sau 20 năm về chung nhà, cả hai vẫn mặn nồng, có hai con: bé gái Yeon Jae Hee 7 tuổi, là thần đồng ngôn ngữ; bé trai Yeon Jae Woo 4 tuổi, hoạt bát, rất ngọt ngào với mẹ. Trước đó, Ga In ba lần sảy thai, từng bị đồn vô sinh, hôn nhân trục trặc.

Han Ga In trong 'Mặt trăng ôm mặt trời' Han Ga In trong "Mặt trăng ôm mặt trời". Video: MBC

Ga In tên thật là Kim Hyun Joo, sinh năm 1982, hoạt động nghệ thuật từ những năm đầu thập niên 2000. Cô được lòng nhiều thế hệ khán giả nhờ nét đẹp khả ái, từng đóng nhiều phim ăn khách như Lối sống sai lầm, Mặt trăng ôm mặt trời, Ma nữ Yoo Hee, Lớp kiến trúc 101...

Han Ga In trong phim 'Lối sống sai lầm' Han Ga In trong phim "Lối sống sai lầm". Video: KBS

Thiên Lam