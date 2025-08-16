Sao Hollywood trẻ đẹp ở tuổi 48 nhờ ăn chay trường

MỹNữ diễn viên "Clueless" Alicia Silverstone tiết lộ chế độ ăn chay trường là bí quyết giúp cô giữ gìn nhan sắc mà không cần tiêm Botox hay phẫu thuật thẩm mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Byrdie hôm 6/8, ngôi sao Hollywood chia sẻ cô chưa bao giờ sử dụng chất làm đầy hoặc can thiệp thẩm mỹ nào. "Tôi có nếp nhăn và thấy thích thú với việc lão hóa tự nhiên. Tôi tò mò muốn xem điều gì sẽ xảy ra", cô nói.

Silverstone bắt đầu ăn chay từ cuối thập niên 1990 vì tình yêu động vật và lo ngại về chăn nuôi công nghiệp. Những lợi ích sức khỏe đến như bất ngờ. "Tôi có thể suy nghĩ minh mẫn, cảm nhận nhiều hơn và sống trọn vẹn hơn. Bỗng nhiên, móng tay tôi trở nên dày và chắc khỏe. Tóc tôi cũng dày hơn. Mắt tôi trắng sáng hơn", cô chia sẻ.

Bà mẹ một con thừa nhận việc luôn khỏe mạnh hoàn hảo là điều không thực tế. "Vấn đề là có lộ trình để sống cuộc sống rạng rỡ nhất, đồng thời cũng có thể đi chệch hướng một chút rồi lại quay trở lại", cô giải thích. "Chúng ta luôn có thể hướng tới sự hoàn hảo nhưng tôi luôn quay trở lại với chế độ ăn chay trường".

Diễn viên cũng khẳng định cô chọn cách chống lại những kỳ vọng của Hollywood. "Khi tôi già đi, tôi nhận thức được rằng tôi trông không giống những người khác. Nhưng tôi không mất ngủ vì điều đó", Silverstone bày tỏ.

Nhiều ngôi sao và vận động viên hàng đầu cũng ủng hộ lợi ích của chế độ ăn chay. Cầu thủ bóng bầu dục Justin Fields năm 2022 chia sẻ với Business Insider anh bắt đầu ăn chay sau thử thách thanh lọc cơ thể 28 ngày cùng gia đình. "Sự thay đổi lớn nhất là tôi cảm thấy nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hơn rất nhiều", Fields nói.

Tay đua F1 Lewis Hamilton năm 2023 cho biết anh đã chứng minh những người chỉ trích sai bằng cách giành nhiều chức vô địch với chế độ ăn chay, mặc dù có lo ngại về việc không nạp đủ protein. "Tôi đã ổn định hơn bao giờ hết. Vì vậy, chỉ cần chứng minh mọi người sai", Hamilton khẳng định.

Chế độ ăn chay chủ yếu bao gồm thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và hạt giống. Có nhiều biến thể khác nhau, một số vẫn bao gồm lượng nhỏ sản phẩm động vật như trứng, sữa hoặc cá.

Nghiên cứu chỉ ra chế độ ăn chay có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2. Ăn nhiều chất xơ cũng có thể cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ giảm cân. Nghiên cứu năm 2021 của Đại học Naples cho thấy chế độ ăn chay giàu dầu ô liu và cà chua có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, những người theo chế độ ăn chay cần đặc biệt chú ý bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin B12, thường có trong sản phẩm động vật.

Hoàng Dung (Theo Business Insider)