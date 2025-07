Sao Hàn loay hoay thoát hào quang 'Reply 1988'

Ryu Hye Young "chết vai" khi hóa Sung Bo Ra đanh đá nhưng nghĩa khí trong "Reply 1988", gần 10 năm mới tạo dấu ấn trở lại.

Ryu Hye Young, 34 tuổi, gây chú ý khi đóng cùng lúc hai phim truyền hình ăn khách. Trong Law and the city (Phố luật Seocho), phát sóng tvN ngày 5/7, diễn viên vào vai Bae Moon Jung - luật sư có tám năm kinh nghiệm. Mỗi ngày đi làm, cô lén đọc truyện tranh, tiểu thuyết mạng, ngủ trưa trên ghế và luôn hào hứng với chuyện ăn uống. Nhân vật có thói quen chửi thề mỗi cuối câu, thuộc típ người dễ "lao vào lửa" khi bị ai đó kích động hay rủ cá cược. Bù lại, Bae Moon Jung giàu tình cảm, chân thành.

Ryu Hye Young trong phim 'Law and the city' Ryu Hye Young trong phim "Law and the city". Video: tvN

Ở phim The Good Man lên sóng jTBC ngày 18/7, Ryu Hye Young hóa thân y tá Park Seok Hee - con gái út gia tộc xã hội đen. Nhân vật được mô tả đáng tin cậy, là chỗ dựa mỗi khi mẹ và các anh chị gặp chuyện. Từng cử chỉ, hành động, biểu cảm của Park Seok Hee toát lên nỗi đau, sự từng trải, gồng mình để làm trụ cột gia đình.

Nhiều trang tin giải trí tại Hàn liên tục đưa tin, đào sâu cách "diễn như không" của Ryu Hye Young ở cả hai phim. Giới chuyên môn đánh giá cô thể hiện tốt mẫu nhân vật vừa lạnh lùng, vừa ấm áp nhưng thú vị và dễ phân biệt. Trong bài viết hôm 21/7, tờ Dailyan nhận định Ryu Hye Young dần thoát khỏi cái bóng của Sung Bo Ra phim Reply 1988.

"Không đi theo vẻ đẹp phổ thông, Ryu Hye Young vẫn có sức hút riêng. Cô không ngại phá bỏ hình ảnh cũ để làm mới mình trên màn ảnh", Kbizoom nhận xét. Nhiều chuyên trang còn ví cô là "Gong Hyo Jin thế hệ mới" - vừa dịu dàng, vừa thông minh và có bản sắc.

Ở họp báo hồi giữa tháng 7, Ryu Hye Young cho biết cô nghiên cứu kỹ cá tính, số phận từng nhân vật để truyền tải đúng ý đồ đạo diễn lẫn biên kịch. Người đẹp kỳ vọng khán giả đón nhận cả hai phim và sự nghiệp diễn xuất sẽ khởi sắc từ đây.

Diễn viên ở họp báo phim "The Good Man" ngày 14/7. Ảnh: Segye

Diễn viên sinh ngày 28/3/1991 ở Seoul, Hàn Quốc, tốt nghiệp khoa Điện ảnh, Đại học Konkuk. Gia nhập làng phim từ năm 2007, Ryu Hye Young chủ yếu đóng vai phụ, chưa thực sự bứt phá dù luôn được khen diễn xuất tốt. Trên Financial News, Hye Young nói khi ấy cô đi khắp phim trường tìm cơ hội, mơ ngày tỏa sáng.

Năm 2015, cô gây "sốt" châu Á khi góp mặt trong Reply 1988 - ăn khách nhất lịch sử tvN thời điểm ấy, do Shin Won Ho đạo diễn, biên kịch Lee Woo Jung chấp bút. Ryu Hye Young đóng Sung Bo Ra - chị cả học giỏi, ngang ngược, thường chọi nhau với em gái Duk Sun (Hyeri đóng).

Tính cách mạnh mẽ của Bo Ra không chỉ khiến nhà họ Sung e ngại mà người lớn lẫn trẻ nhỏ khu phố Ssangmun Dong đều khiếp sợ. Ở trường, Bo Ra năng nổ, quyết liệt trong phong trào biểu tình sinh viên. Mối tình của nhân vật với cậu em hàng xóm được nhiều khán giả yêu thích.

Hyeri - Reply 1988 Cảnh đón sinh nhật của chị cả Sung Bo Ra trong "Reply 1988". Video: tvN

Sau thành công với Sung Bo Ra, Ryu Hye Young nhận "mưa" lời khen từ các diễn viên tiền bối. Cô không lạm dụng biểu cảm hay lời thoại phô trương mà truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt, nhịp thoại tự nhiên, khiến nhân vật dường như bước ra từ đời thực. Giới chuyên môn lẫn khán giả kỳ vọng cô tỏa sáng ở tác phẩm tiếp theo.

Tuy nhiên, hơn chín năm sau đó, cô chỉ đóng được bốn phim - hai điện ảnh (Love, Lies và The Mayor), hai truyền hình (Eun-ju's Room, Law School), được đạo diễn khen hóa thân tốt nhưng không ghi dấu ấn với khán giả. Theo AllKpop, người đẹp loay hoay tìm lại hào quang, còn người hâm mộ vẫn chỉ nhớ Sung Bo Ra của Reply 1988.

Tạo hình Ryu Hye Young trong "Reply 1988". Ảnh: tvN

Trò chuyện với Financial News, diễn viên đề cập hai khoảng thời gian nghỉ đóng phim (2018-2020 và 2022-2024), cho rằng đó là khoảng lặng cần thiết để tìm lại chính mình, định hướng tương lai. Nhận ra bản thân vẫn yêu diễn xuất, Ryu Hye Young đặt mục tiêu làm mới, không đóng khung trong một dạng vai. "Tôi muốn trở thành bảng màu phong phú chứ không chỉ là tờ giấy trắng vô hồn", cô nói trên Marie Claire.

Giữa năm 2024, Ryu Hye Young trở lại với phong cách năng động hơn. Người đẹp thể hiện khía cạnh vui vẻ, tự lập trong show thực tế về cắm trại Outside the Tent is Europe của đài tvN, ghi hình chuyến du lịch Canada cùng minh tinh Ra Mi Ran. Hai phim truyền hình cùng lên sóng hè này là cách cô làm mới hình ảnh. Đạo diễn Um Tae-hwa từng cho rằng Ryu Hye Young có ưu thế lớn mà một diễn viên nên có - luôn tò mò về mọi thứ và thích thử nghiệm.

Cuối năm nay, phim điện ảnh tâm lý tội phạm Killing Time có Ryu Hye Young sẽ công chiếu. Cô vào vai Yeon Woo - thành viên nhóm phát sóng trực tuyến gặp sang chấn tinh thần sau cái chết xảy ra tại trường quay. Diễn viên cho biết vai này đầy thách thức, cả về thể xác lẫn cảm xúc, nhưng cô vượt qua được nhờ sự hỗ trợ của đoàn phim.

Hồi tháng 6, Ryu Hye Young quyết định ký hợp đồng độc quyền với VAST Entertainment - công ty quản lý của Hyun Bin - để hoạt động chuyên nghiệp hơn, phát triển đa lĩnh vực, cả truyền hình, điện ảnh lẫn show thực tế.