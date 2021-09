Sao Hàn làm đẹp da bằng ăn uống

IU chống viêm, mụn bằng dâu tây, còn Son Ye Jin bổ sung đào tươi trong chế độ ăn hàng ngày.

IU

Ca sĩ IU dẫn đầu danh sách bảy nữ thần tượng giàu nhất Hàn năm nay của tờ South China Morning Post. Lịch trình làm việc dày đặc, tuy nhiên, cô luôn xuất hiện với ngoại hình rạng rỡ, tươi trẻ. Theo tạp chí Her World, bí quyết của "Em gái quốc dân" là bổ sung dâu tây vào chế độ ăn.

Loại trái cây này chứa nhiều vitamin C có tác dụng làm sáng, hạn chế đốm nâu, đồng thời giúp tăng hấp thụ sắt, thúc đẩy sự phát triển của tóc và ngăn ngừa chẻ ngọn. Dâu tây cung cấp nhiều lycopene, một chất chống oxy hóa. Ngoài ra, đây cũng là loại thực phẩm giúp giảm đường huyết, cholesterol và chống viêm, sưng.

Ảnh: Instagram IU

Na Eun (nhóm A Pink)

Na Eun thường xuyên sử dụng trứng làm món điểm tâm. Để hạn chế hấp thụ chất béo, cô chỉ ăn trứng luộc. Theo chuyên trang sức khỏe Healthline, lòng trắng trứng giàu lysine, proline, hỗ trợ sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể, giúp ngăn ngừa nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa khác. Trứng cũng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhờ lượng protein dồi dào, trứng tạo cảm giác no lâu, giúp giảm thèm ăn nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Ảnh: Instagram Na Eun

Son Ye Jin

Nữ diễn viên dùng đào để tăng cường sức khỏe và duy trì sức sống của làn da. Loại trái cây này giàu vitamin A và C, đồng thời giàu chất chống oxy hóa, giúp da hồng hào, tươi trẻ. Các hợp chất trong quả đào có thể cải thiện khả năng giữ ẩm của biểu bì. Không chỉ ăn như món tráng miệng, Son Ye Jin còn thêm đào vào món salad để tạo hương vị mới lạ hoặc trộn cùng sinh tố, sữa chua và các loại hạt...

Ảnh: Instagram Son Ye Jin

Yuri

Cựu thành viên nhóm nhạc SNSD cho biết cô thường uống trà Phổ Nhĩ để dưỡng da từ bên trong: "Trà giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố. Nhờ vậy, tôi khá thoải mái trong việc nấu và ăn các món mình thích, không cần kiêng khem".

Chuyên trang Healthline cho biết trà Phổ Nhĩ có thể giúp hạn chế tổng hợp chất béo mới, trong khi đốt cháy lượng lớn chất béo dự trữ trong cơ thể. Ngoài ra, quá trình lên men của trà cũng bổ sung vi sinh lành mạnh, lợi khuẩn cho đường ruột. Khi hệ thống tiêu hóa được duy trì ổn định, làn da cũng sẽ được bảo vệ khỏi tình trạng xỉn màu, mụn và chàm.

Sao Hàn làm đẹp bằng ăn uống Ảnh: TikTok Yuri

Suzy

Được mệnh danh là "tình đầu quốc dân", diễn viên Suzy có làn da mịn màng, trẻ trung ngay cả khi không trang điểm. Bí quyết của nữ diễn viên 9x là kết hợp kim chi trong chế độ ăn uống hàng ngày. Theo Her World, món ăn truyền thống của Hàn Quốc chứa nhiều men vi sinh và lợi khuẩn có ích cho đường tiêu hóa và hệ miễn dịch. Nhờ đó, kim chi có tác dụng với tình trạng viêm sưng, hạn chế mụn và các tổn thương da do vi khuẩn, nấm. Ngoài ra, đây cũng là món ăn giúp giảm cân hiệu quả nhờ có hàm lượng calo thấp, tạo cảm giác no lâu, đồng thời làm giảm đường huyết và mỡ máu.

Ảnh: Instagram Suzy

Vân An