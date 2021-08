Biến đổi diện mạo nhóm SNSD sau 14 năm

Đường nét của thành viên Soo Young hiện tại không thay đổi nhiều so với năm 2007. Cô chăm da sáng mịn bằng mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên, giữ hình thể nhờ chế độ ăn khoa học và tập yoga, gym. Cô chuộng trang điểm trong suốt, tóc mái ngang và phong cách thời trang tinh tế. Ảnh: SM, jTBC

Soo Young sinh năm 1990, là em gái của diễn viên nhạc kịch Choi Soo Jin. Song song ca hát, cô phát triển sự nghiệp phim ảnh, từng đóng Tell me what you saw, New Year's Eve, Run On... Cô có mối tình chín năm với tài tử Jung Kyung Ho.