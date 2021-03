Sao Hàn bị tố cáo bắt nạt, quấy rối tình dục bạn học

Hàn QuốcNam diễn viên Kim Ji Soo bị nhiều người tố cáo bạo lực, quấy rối tình dục thời đi học.

Hôm 3/3, theo phong trào Bullying Too (vạch trần hành vi bắt nạt học đường của người nổi tiếng), loạt tài khoản mạng xã hội tố Ji Soo là học sinh cá biệt, chuyên bắt nạt bạn học, quấy rối tình dục và có quan hệ với nhiều nữ sinh...

Sáng 4/3, trên trang cá nhân, diễn viên đăng bức thư tay xin lỗi nạn nhân và người hâm mộ nhưng không đề cập trực tiếp từng cáo buộc. Anh viết: "Tôi chân thành xin lỗi những người phải chịu đựng vì tôi. Tôi phạm phải những hành vi sai trái trong quá khứ. Không có gì để thanh minh cả bởi đó là những hành động không thể dung thứ".

Diễn viên cho biết khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, anh giấu kín quá khứ. Tuy nhiên, anh luôn cảm thấy tội lỗi và bất an. Ngoài ra, Ji Soo xin lỗi các đồng nghiệp, dự án phim anh đang tham gia bị ảnh hưởng. "Tôi sẽ suy ngẫm và hối lỗi về những điều không thể nào gột rửa được trong quá khứ. Với những người bị ảnh hưởng vì tôi, xin cúi đầu tạ lỗi", anh viết.

Diễn viên Ji Soo. Ảnh: KeyEast Entertainment.

Nhiều tài khoản tự nhận là bạn cùng lớp tố Ji Soo hư hỏng, kết bè phái, bắt nạt nhiều học sinh trong trường. Họ viết: "Cậu ta không khác gì giang hồ ở đời thực. Đánh nhau, chửi bậy, hút thuốc là chuyện thường. Trấn lột tiền, phá hủy đồ dùng công cộng, khạc nhổ vào đồng phục, bắt bạn học làm bài kiểm tra hộ, đi vệ sinh vào thùng rác của lớp, khoe khoang chiến tích quan hệ tình dục với các nữ sinh, không gì là không làm". Một số người khác nói từng bị Ji Soo tán tỉnh, quấy rối tình dục. Nạn nhân sẵn sàng cung cấp bằng chứng trong trường hợp phải ra tòa.

Trên mạng xã hội, diễn đàn châu Á, khán giả nói bất ngờ trước quá khứ của diễn viên. Đa phần kêu gọi tẩy chay các dự án phim ảnh của Ji Soo, yêu cầu điều tra sự việc để bồi thường tổn thương tinh thần cho các nạn nhân. Tài khoản Han Lee viết: "Tôi kinh ngạc khi thấy một kẻ bạo lực học đường, tên côn đồ chuyên bắt nạt, đe dọa mọi người lại giả vờ làm người tử tế, lương thiện và sống dưới ánh hào quang của người nổi tiếng. Anh ta còn đáng sợ hơn cả Jung Joon Young".

Đại diện KeyEast Entertainment - công ty quản lý diễn viên - cho biết đang kiểm chứng lại toàn bộ sự việc và sẽ gặp gỡ những người tố cáo để giải quyết. Trong khi đó đại diện đoàn phim Sông đón trăng lên - Ji Soo đóng chính - nói đang thảo luận về việc phát sóng bộ phim. Theo Chosun, nhiều khả năng phim phải ngừng lên sóng vì bê bối của nam chính.

Ji Soo trong "Người tình ánh trăng" Những khoảnh khắc của Ji Soo trong phim "Người tình ánh trăng". Video: SBS.

Kim Ji Soo sinh năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2009 với vai phụ trong phim điện ảnh Bong Sam Wasn’t Here, sau đó tham gia loạt phim ngắn. Năm 2015, anh gây chú ý khi vào vai anh chàng ngổ ngáo Go Bok Dong trong Angry Mom và học sinh cấp ba Seo Ha Joon trong Vũ điệu tuổi trẻ. Anh góp mặt trong loạt phim Người tình ánh trăng, Chuyện tình bác sĩ, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo, Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon, Bad Guys 2... Nhờ khả năng diễn xuất tốt, ngoại hình sáng với chiều cao 1,86 m, anh được mệnh danh là "nam phụ quốc dân" của màn ảnh xứ Hàn.

Hiểu Nhân