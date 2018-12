'Người tình ánh trăng' bị dè bỉu lạm dụng cảnh khoe thân

Trong những tập đầu, nhạc phim thiếu cá tính khi dùng lộn xộn cả nhạc Anh, Hàn và thể loại rap. Nhịp điệu sôi động của các ca khúc Baby baby boy và Say Yes phá hỏng không khí tình tứ giữa Bát hoàng tử Wang Wook (Kang Ha Neul) cùng Hae Soo ở chốn hoàng cung thời quá khứ, làm tụt cảm xúc của người xem. (xem cảnh ca nhạc Say Yes) Gần đây, cũng nhờ phản hồi của khán giả, nhà sản xuất đã nhắc phục nhược điểm này.