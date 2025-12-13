Sao Gen Z trên thảm đỏ chung kết 'Anh trai say hi'

Tối 13/12, các thí sinh có mặt từ sớm tại một phim trường để chuẩn bị cho phần công bố và trao giải sau bốn tháng tranh tài. Ngôi vị quán quân sẽ do khán giả quyết định bằng số phiếu bình chọn.
Không khí thảm đỏ sự kiện trước giờ trao giải.
buitruonglinh - ứng viên cho ngôi vị quán quân của mùa thi. Anh diện "cây" đen với áo khoác da dáng dài phối găng tay, giày đồng điệu.
Ca sĩ 26 tuổi, là giọng ca indie nổi bật trong làng nhạc trước khi đến với show. Anh quê Hà Nội, theo học Nhạc viện TP HCM, có các ca khúc được yêu thích gồm Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về, Yêu người có ước mơ. Thế mạnh của buitruonglinh không chỉ là giọng hát mà còn khả năng sáng tác. Tại show, anh gây ấn tượng qua nhiều màn trình diễn như Hermosa, Crazy, Kẻ hai lời.
CongB - gương mặt Gen Z được khán giả yêu thích tại show bởi hình tượng đa năng: hát, nhảy, sáng tác, rap. Ca sĩ từng góp mặt trong các tiết mục triệu view cùng đồng đội như Dẫu có đến đâu, Đoạn kịch câm, Ở đây ai cũng thương con.
Rapper Negav được dự đoán trở thành quán quân nhờ lượt bình chọn lớn của khán giả. Anh là một trong hai gương mặt của mùa đầu tiên quay lại thử sức. Trải qua bốn vòng, anh góp mặt trong các tiết mục triệu view như Can I Get Your Love, Đa nghi, Người như anh xứng đáng cô đơn, Bounce.
Sơn.K - thí sinh hút fan tại show nhờ gương mặt điển trai và đa tài trên sân khấu.
Nhâm Phương Nam (trái) và Vương Bình hội ngộ trước khi vào chương trình.
Rapper B Ray (thứ hai trái sang) - thí sinh vòng chung kết - gặp gỡ lại các anh trai bị loại ở các vòng trước đó.
Cody Nam Võ - gương mặt bị loại gây tiếc nuối sau vòng bốn. Anh cho biết trông chờ để chúc mừng quán quân của mùa thi.
Từ trái qua gồm Lohan, Dillan, Bùi Duy Ngọc.
Rapper Hustlang Robber cho biết việc vào đến chung kết chương trình là dấu ấn đẹp trong sự nghiệp.
Các ca sĩ của show Em xinh say hi mùa đầu tiên dự gala để cổ vũ các thí sinh. Á quân Lyhan (trái) cùng Maiquinn diện đồ phá cách.
Mùa hai lên sóng cuối tháng 9, quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc lẫn thế hệ ca sĩ Gen Z. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Qua từng vòng, họ lập nhóm, tham gia trình diễn. Phần chấm điểm do khán giả trường quay quyết định.
Mùa đầu tiên gây tiếng vang khi 14 tập lên sóng đều đạt triệu lượt xem, nhiều tiết mục đứng đầu xu hướng YouTube, TikTok. Các gương mặt bật lên thành sao sau chung kết gồm Hiếu Thứ Hai, Quang Hùng MasterD, Hùng Huỳnh, Dương Domic, Hurrykng, Ryhder, Captain Boy. Chương trình còn ghi dấu ấn với sáu concert diễn ra ở TP HCM, Hà Nội, hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.
Tân Cao
Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp