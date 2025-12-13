Sao Gen Z trên thảm đỏ chung kết 'Anh trai say hi'

buitruonglinh - ứng viên cho ngôi vị quán quân của mùa thi. Anh diện "cây" đen với áo khoác da dáng dài phối găng tay, giày đồng điệu.

Ca sĩ 26 tuổi, là giọng ca indie nổi bật trong làng nhạc trước khi đến với show. Anh quê Hà Nội, theo học Nhạc viện TP HCM, có các ca khúc được yêu thích gồm Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về, Yêu người có ước mơ. Thế mạnh của buitruonglinh không chỉ là giọng hát mà còn khả năng sáng tác. Tại show, anh gây ấn tượng qua nhiều màn trình diễn như Hermosa, Crazy, Kẻ hai lời.