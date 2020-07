Sao gạo cội Hàn xin lỗi vì bóc lột quản lý

Lee Soon Jae - diễn viên gạo cội của màn ảnh Hàn Quốc - thừa nhận lạm dụng, ngược đãi quản lý cũ.

Theo Osen, tối 6/7 tài tử Lee Soon Jae viết thư xin lỗi: "Tôi thấy mình thiếu sự cảm thông và tôn trọng người khác. Tôi đã nói chuyện, lắng nghe, thông cảm và xin lỗi với cậu ấy". Tài tử nói sẽ không tái phạm. Đối với những người quản lý sau, ông yêu cầu công ty đóng bảo hiểm theo đúng quy định pháp luật.

Diễn viên gạo cội Lee Soon Jae. Ảnh: Sportschosun.

Ngoài ra, Lee Soon Jae gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, đồng nghiệp và các học trò của ông. Ông cũng mong một số khán giả không chỉ trích, gây bất ổn tinh thần đối với quản lý cũ.

Trước đó, hôm 30/6, tài tử bị ông Kim - quản lý cũ - tố bóc lột, đuổi việc vô lý. Kim nói ngoài vai trò quản lý, anh phải đảm nhận thêm nhiều việc vặt trong gia đình Lee Soon Jae như: phân loại, đổ rác thải, bê vật nặng, giặt giũ... Anh chưa ký hợp đồng lao động và không được công ty đóng bảo hiểm sức khỏe. Anh gặp Lee Soon Jae để nói chuyện nhưng tài tử nói coi quản lý là người nhà nên phải hoàn thành những việc vặt trong gia đình mà không được phàn nàn, kể cả việc đóng bảo hiểm. Sau đó, anh bị vợ ông sa thải. Thông qua công ty quản lý, Lee Soon Jae khi đó thừa nhận một số việc Kim nói là đúng, còn lại bị thổi phồng.

Lee Soon Jae trong "Gia đình là số một" Trích đoạn diễn viên Lee Soon Jae trong phim "Gia đình là số một". Video:MBC.

Lee Soon Jae, 85 tuổi, được mệnh danh là "ông nội quốc dân" của màn ảnh Hàn. Trong hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, ông tham gia hàng trăm phim truyền hình, điện ảnh và được vinh danh qua nhiều giải thưởng cao quý. Khán giả Việt Nam biết tới ông qua các phim: Gia đình là số một, Hoa nở muộn, Điều ba mẹ không kể, Ngôi sao khoai tây, Cô dâu nhỏ xinh...

Hiểu Nhân