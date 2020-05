Sao 'Game of Thrones' qua đời

Diễn viên B.J. Hogg - Addam Marbrand trong "Game of Thrones" - qua đời hôm 30/4, thọ 65 tuổi.

Đại diện của B.J.Hogg xác nhận thông tin qua People nhưng từ chối tiết lộ nguyên nhân tử vong. Họ cho biết vợ và hai con sốc trước sự ra đi đột ngột của diễn viên. "Ông là một người tốt, nhân cách lớn và một diễn viên tuyệt vời", người đại diện cho biết.

B.J. Hogg vai Addam Marbrand trong Game of Thrones mùa đầu tiên. Ảnh: HBO.

Nhiều khán giả bất ngờ khi biết tin buồn. Trên mạng xã hội, fan gửi lời chia buồn, chia sẻ hình ảnh vai diễn của ông. Diễn viên Tim Mcgarry đăng tải trên Twitter: "Mọi người đều rất sốc và đau lòng trước sự ra đi đột ngột của BJ Hogg. Chúng tôi mất một thành viên trong gia đình. Hogg - cảm ơn vì những tiếng cười anh mang đến".

B.J. Hogg sinh năm 1955 tại Anh, hoạt động với vai trò diễn viên, đạo diễn, nhà văn và nhạc sĩ. Ông được biết đến nhiều với tư cách là diễn viên hài qua vai Big Mervyn trong series Give My Head Peace từ năm 1998 đến 2000. Ngoài ra, ông tham gia loạt phim: City of Ember, Your Highness, The Informant, The Black Candle, Property of the State... Tác phẩm Dance Lexie Dance có Hogg tham gia năm 1996 được đề cử hạng mục "Phim ngắn xuất sắc" tại Oscar.

Hiểu Nhân