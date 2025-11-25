'Sao đẹp nhất thế giới' khống chế kẻ trộm

Hàn QuốcCa sĩ Nana, từng thắng bình chọn "gương mặt đẹp nhất thế giới", khống chế tên trộm đột nhập nhà riêng của cô.

Theo Korea Star Daily ngày 25/11, sự việc xảy ra giữa tháng tại thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi. Người đàn ông hơn 30 tuổi dùng thang leo lên ban công, lẻn vào nhà của ca sĩ, mang theo hung khí. Khi bị mẹ của Nana phát hiện, tên trộm uy hiếp, siết cổ bà.

Nghe tiếng la hét, Nana chạy đến cứu mẹ, hai bên giằng co dữ dội. Tên trộm ngoại hình nhỏ, bị hai mẹ con khống chế, giữ tay và chân. Sau đó, cảnh sát tới hiện trường bắt giữ người đàn ông.

Ca sĩ Nana. Ảnh: News1

Hai mẹ con ca sĩ đều bị thương, phải điều trị trong bệnh viện, tên trộm cũng được đưa tới bệnh viện do rách phần cằm. Người đàn ông khai "tưởng trong nhà không có người, không biết đó là nhà của ca sĩ, lẻn vào trong vì không đủ tiền tiêu".

Tên trộm tố cáo Nana và mẹ cô tội "hành hung" nhưng cảnh sát xác định việc ca sĩ và mẹ gây thương tích cho tên trộm thuộc hành vi "tự vệ chính đáng", họ không bị truy cứu trách nhiệm.

Đại diện công ty quản lý Nana cho biết người mẹ bị thương nặng hơn, từng mất ý thức trong lúc giằng co. Công ty cảm ơn cảnh sát đến kịp thời, hy vọng khán giả cho ca sĩ không gian riêng trong thời gian bình phục sức khỏe thể chất, tinh thần.

Cận cảnh nhan sắc của Nana trong MV "Abing abing" Nana trong MV "Abing abing". Video: Pledis

Nana tên thật là Im Jin Ah, 34 tuổi, ra mắt làng giải trí Hàn với vai trò ca sĩ nhóm After School. Từ năm 2013 đến nay, ca sĩ liên tiếp vào Top 100 gương mặt đẹp nhất hành tinh của TC Candler - trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ, trong đó có hai năm đứng đầu danh sách (2014 và 2015).

Ngoài ca hát, Nana làm người mẫu, MC, tham gia show truyền hình thực tế. Ở mảng phim, cô từng đóng Người vợ tuyệt vời (The Good Wife), Vòng tròn oan nghiệt (Into the Ring), Lỗi ký ức, Truy sát, Công lý, Mask Girl, My man is Cupid.

Như Anh (theo KSD)