'Sao đẹp nhất hành tinh' xóa 30 hình xăm

Nana - sao Hàn đứng đầu danh sách đẹp nhất thế giới 2014, 2015 - nói đã xóa 30 hình xăm, trừ biểu tượng năm sinh của mẹ.

Trên YouTube cá nhân ngày 24/1, Nana đăng video "Hỏi - Đáp", lần lượt trả lời thắc mắc của người hâm mộ. Người đẹp 34 tuổi cho biết trong một cuộc trò chuyện, mẹ cô nói: "Mẹ mong một lần nữa thấy cơ thể con sạch dấu mực". Sau đó, Nana quyết định xóa khoảng 30 hình lớn, bé từ xương quai xanh đến bàn chân, trừ số "1968" ở ống đồng phải vì gợi nhắc về mẹ.

Khi fan hỏi "rất đau đúng không?", Nana cho biết xóa đau gấp nhiều lần lúc xăm. "Tôi không hối hận và vẫn tiếp tục xóa, không biết còn bao nhiêu lần nữa. Tôi khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thực hiện. Nếu sợ tương lai thay đổi ý định, hãy xăm hình mỏng, không sâu", cô nói.

Nana dự họp báo phim năm 2022 và làm mẫu ảnh bìa tạp chí Elle năm 2023. Cô từng đứng đầu danh sách sao nữ đẹp nhất thế giới năm 2014, 2015 Ảnh: MoneyS, Elle

Hiện các dấu mực đã xóa khá mờ nhạt, cô không cần che chắn bằng lớp kem dày đặc hay hóa trang. Trong quá khứ, mỗi lần gặp khó khăn hay tinh thần có phần bất ổn, Nana xem xăm mình là phương pháp "chữa lành". Tuy nhiên, hình xăm vô tình khiến sự nghiệp của cô bị bó hẹp, khó được trao vai diễn hay. Sao Hàn kỳ vọng thời gian tới trúng nhiều dự án lẫn hợp đồng quảng cáo.

Nana trong bộ ảnh mới nhất đầu năm 2025 khi đã xóa phần lớn hình xăm. Ảnh: Harper's Bazaar, Vogue

Cũng trong video, Nana tự nhận bản thân vụng về nên thích mẫu đàn ông chu đáo, dịu dàng, không cần quá đẹp nhưng đường nét thanh mảnh. Hai năm qua, cô liên tục vướng tin đồn hẹn hò người mẫu Chae Jong Suk. Tờ Sports Kyunghyang thậm chí đưa tin cả hai du lịch Bali, Indonesia. Tháng 12/2024, công ty quản lý ESteem của Chae Jong Suk tiếp tục từ chối bình luận bởi đây là vấn đề riêng tư. Phía Sublime - đơn vị chủ quản của Nana - cũng nói rất khó xác nhận.

Nana sinh năm 1991, tên thật là Im Jin Ah, ra mắt làng giải trí Hàn với vai trò ca sĩ nhóm After School. Từ năm 2013 đến nay, ca sĩ liên tiếp vào Top 100 gương mặt đẹp nhất hành tinh của TC Candler - trang phê bình điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ, trong đó có hai năm đứng đầu danh sách (2014 và 2015).

Các chuyên gia từ Mỹ nhận xét Nana có thân hình quyến rũ, vẻ đẹp sắc sảo, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn với Newsen, Nana từng nói mệt mỏi, nhiều lần khóc thầm mỗi khi đọc bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Theo Pann, hầu hết bình luận chê bai, mỉa mai Nana đều từ khán giả trong nước. Dư luận Hàn hoài nghi độ uy tín và quan niệm cái đẹp của trang TC Candler. Trên Naver, công chúng cho rằng chuẩn đẹp với họ phải là Song Hye Kyo, Kim Tae Hee, Lee Young Ae hay Jeon Ji Hyun. Vài năm gần đây, cô thường bị nhận xét gầy gò, thiếu sức sống.

Nana tích cực làm người mẫu, MC, tham gia show truyền hình thực tế. Ở mảng phim, cô từng đóng Người vợ tuyệt vời (The good wife), Vòng tròn oan nghiệt (Into the Ring), Lỗi ký ức, Truy sát, Công lý, Mask girl, My man is cupid.

Cận cảnh nhan sắc của Nana trong MV "Abing abing" Nana trong MV "Abing abing" năm 2014. Video: Pledis

Thiên Lam