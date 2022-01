Sao chuộng túi đồng hồ cát của Balenciaga

Theo Vogue, túi Hourglass (đồng hồ cát) đang được làng mốt yêu thích trở lại. Mẫu túi đặc trưng với đường cong ở đáy, do huyền thoại Cristóbal Balenciaga sáng tạo từ những năm 1950. Trong suốt một thập niên, mẫu phụ kiện được coi là It bag, được nhiều người khao khát, thành biểu tượng kinh điển của nhà mốt.

Bẵng đi một thời gian dài bị quên lãng, năm 2019, Hourglass được giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia lăng xê trở lại với màu sắc hiện đại. Thiết kế càng trở nên hot hơn khi nhân vật Carrie Bradshaw đã dùng mẫu túi này trong "And Just Like That" - bản mới của "Sex and the City" đang phát sóng. Ảnh: HBO Max