Sao chổi ghé thăm Trái Đất trước khi biến mất

Sao chổi Leonard với quỹ đạo 80.000 năm đang bay qua gần Trái Đất, trở thành sao chổi sáng nhất năm và mang lại cơ hội quan sát hiếm có.

Nhiếp ảnh gia Will Leverett chụp sao chổi Leonard từ quận Llano, bang Texas, Mỹ, hôm 8/12. Ảnh: Will Leverett

Các nhiếp ảnh gia chụp ảnh thiên văn trên thế giới đang tận dụng cơ hội quý giá để ghi hình sao chổi Leonard khi nó bay qua gần Trái Đất, Newsweek hôm 9/12 đưa tin. Leonard, hay C/2021 A1, là sao chổi sáng nhất năm. Nó được Gregory J. Leonard, nhà thiên văn tại Đại học Arizona, phát hiện hồi tháng 1.

Trong những tháng sau đó, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng quỹ đạo của Leonard sẽ đưa nó tới khá gần Trái Đất trong hành trình hướng về phía Mặt Trời và mọi người có lẽ sẽ nhìn thấy nó bằng mắt thường vào tháng 12. Nhưng khi Leonard thực sự đến gần Trái Đất, việc quan sát bằng mắt thường không dễ, dù một số người tinh mắt có thể thấy sao chổi này trong điều kiện trời rất tối và quang đãng. Việc sử dụng kính viễn vọng và ống nhòm sẽ giúp quan sát tốt hơn nhiều.

Ở Bắc Mỹ và những nơi có vĩ độ tương tự, người yêu thiên văn có thể thấy Leonard bằng cách nhìn về hướng đông khoảng 45 phút trước khi Mặt Trời mọc, ở vị trí dưới nhóm sao Bắc Đẩu và sao Arcturus. Điều này sẽ đúng đến ngày 12/12. Sau đó, thời điểm tốt nhất để quan sát sao chổi là buổi tối, sau khi Mặt Trời lặn. Người dân có thể nhìn thấy sao chổi ở phía tây nam khi nó di chuyển qua sao Kim và sao Thủy, hướng về phía sao Thổ và sao Mộc.

Leonard có chu kỳ quỹ đạo khoảng 80.000 năm, đồng nghĩa nó cần thời gian dài như vậy để di chuyển quanh Mặt Trời. Nguyên nhân là quỹ đạo của nó rất lệch tâm, giống hình oval hơn là hình tròn. Điều này nghĩa là người yêu thiên văn trên Trái Đất sẽ không thấy lại nó trong một thời gian dài nữa.

Tuy nhiên, có thể Leonard cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy. Sao chổi này có vẻ sáng hơn bình thường do nó đang cách Trái Đất tương đối gần, nhưng thực tế nó đang mờ đi. Theo Quanzhi Ye, nhà thiên văn tại Đại học Maryland, có nhiều suy đoán về lý do Leonard mờ đi, nhưng lý do rõ ràng nhất là nó đang hoặc sắp phân rã.

Sao chổi là những khối cầu gồm băng, khí và đá di chuyển quanh Mặt Trời. Khi đến gần Mặt Trời, chúng sẽ nóng lên và phun vật chất về phía sau, để lại chiếc đuôi đặc trưng có thể dài hàng triệu km. Cuối cùng, sao chổi có khả năng bốc hơi gần như hoàn toàn. Các nhà khoa học chưa rõ đây có phải là điều đang xảy ra với Leonard hay không.

NASA cho biết, số lượng sao chổi đã phát hiện đến nay là 3.743, nhưng tổng số sao chổi bay quanh Mặt Trời có thể lên đến hàng tỷ.

Thu Thảo (Theo Newsweek)