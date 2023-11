Thành Long tái xuất ở phần mới 'Karate Kid'

Thành Long cùng Ralph Macchio - từng đóng các phần "Karate Kid" - tham gia dự án mới của thương hiệu, dự kiến ra mắt cuối năm 2024.

Ngày 22/11, trong một video, hai ngôi sao nói về việc tái xuất, đồng thời cho biết dự án đang tìm kiếm diễn viên mới. Câu chuyện lấy bối cảnh ở bờ Đông nước Mỹ, kể về một thiếu niên đến từ Trung Quốc, người tìm cảm hứng sống thông qua võ thuật.

Tác phẩm do Jonathan Entwistle đạo diễn, nổi tiếng với series I'm Not Okay with This (2020). Rob Lieber - biên kịch Peter Rabbit (2018) - viết kịch bản.

Thành Long, 69 tuổi, có kinh nghiệm đóng phim 60 năm, nổi tiếng với Kế hoạch A, Đại náo phố Bronx, Câu chuyện cảnh sát, Giờ cao điểm. Trong tự truyện Tôi là Thành Long xuất bản hồi tháng 9/2022, nghệ sĩ nói công sức của ông xứng đáng với tiền vé khán giả bỏ ra để vào rạp xem phim. Giai đoạn đầu, người xem thường la hét, hoảng hốt vì các cảnh thử thách mạo hiểm của tài tử, gọi ông là "kẻ điên rồ". Nhưng dần dần, họ chờ đợi Thành Long mang tới điều mới mẻ.

Ralph Macchio, 62 tuổi, là diễn viên người Mỹ. Ngoài Karate Kid, Machhio gây ấn tượng với vai Johnny Cade trong The Outsiders (1983) của đạo diễn Francis Ford Coppola, hay loạt phim Corba Kai (2018-2023). Diễn viên kết hôn Phyllis Fierro năm 1987, có hai con.

Thành Long (phải) và Ralph Macchio xác nhận tham gia phần mới "Karate Kid". Ảnh: Newsday

The Karate Kid ra mắt lần đầu năm 1984, với sự tham gia của Ralph Macchio trong vai chính Daniel LaRusso, 15 tuổi. Khi Daniel bị một nhóm người bắt nạt, người giúp việc căn hộ - ông Miyagi (Pat Morita) - can thiệp và đánh trả. Sau đó, Daniel nhờ ông Miyagi dạy karate cho mình.

Macchio tiếp tục xuất hiện trong The Karate Kid Part II (1986) và The Karate Kid Part III ba năm sau đó. Năm 2010, Thành Long đóng chính trong The Karate Kid của đạo diễn Harald Zwart.

