Santa Cruz - bán tải đoản mệnh của Hyundai

Hãng xe Hàn sẽ khai tử Santa Cruz và có kế hoạch làm một mẫu bán tải lớn hơn.

Santa Cruz ra mắt năm 2021 và vừa được nâng cấp trong 2025. Hyundai thậm chí định làm mới sản phẩm này thêm một lần nữa vào năm tới, nhưng hiện kế hoạch được cho là đã bị hủy bỏ, theo Auto News.

Việc sản xuất Santa Cruz dự kiến tiếp tục trong năm nay và có thể kết thúc vào quý đầu tiên năm 2027. Một nguồn tin nói rằng quyết định này xuất phát từ doanh số yếu và lượng hàng tồn kho quá cao.

Bán tải Hyundai Santa Cruz. Ảnh: Hyundai

Santa Cruz bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp duy nhất là Ford Maverick bán chạy hơn gấp 6 lần trong năm 2025 tại Mỹ. Ford bán được 155.051 chiếc Maverick so với 25.499 chiếc Santa Cruz. Doanh số thấp dẫn đến tồn đọng khoảng 5 tháng hàng hóa vào cuối năm. Hãng xe Hàn đang giảm sản lượng trong quý đầu tiên năm 2026.

Santa Cruz là một mẫu xe thân liền khối được xây dựng từ khung gầm kéo dài của crossover Tucson. Cách phát triển sản phẩm này của hãng xe Hàn Quốc là khá lạ và gây khó hiểu cho giới chuyên môn. Bán tải các hãng khác thường được phát triển dựa trên khung gầm rời (body on frame - thân trên khung) giống như SUV, vì đòi hỏi chịu tải, độ vặn xoắn cũng như áp lực khi đi đường địa hình - những thứ vốn không phải thế mạnh của khung gầm liền khối.

Hyundai gần đây xác nhận kế hoạch sản xuất một chiếc xe tải lớn hơn trong tương lai, dự kiến là một xe cỡ trung khung gầm rời vào cuối thập kỷ này. Mẫu xe bán tải cỡ lớn này sẽ cạnh tranh với những đối thủ nặng ký như Ford Ranger, Toyota Tacoma và Chevrolet Colorado, tất cả đều đã có nhiều năm kinh nghiệm và lượng người hâm mộ trung thành.

Mặc dù chưa có gì được xác nhận, nhưng mẫu xe cỡ trung của Hyundai có thể sẽ chia sẻ một số linh kiện với mẫu bán tải khung gầm rời Kia Tasman ra mắt vào cuối năm 2024.

Mỹ Anh