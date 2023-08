Sandra Bullock từng nghỉ đóng phim để giúp bạn trai chữa bệnh

Sandra Bullock không đóng phim trong một năm để chăm sóc bạn trai - nhiếp ảnh gia Bryan Randall, mất hôm 5/8 vì xơ cứng teo cơ một bên (ALS).

Theo Page Six, Bryan Randall qua đời sau ba năm mắc bệnh thoái hóa thần kinh hiếm gặp. Gia đình cho biết anh chọn giấu kín bệnh tình và mọi người tôn trọng quyết định đó.

Một năm qua, khi tình trạng của Randall trở nặng, Bullock sống kín tiếng để tập trung ở bên bạn trai. Lần xuất hiện gần nhất của cô là vào tháng 4, khi cùng người đại diện ăn tối ở Soho, New York. Nguồn tin của Page Six cho biết diễn viên trông căng thẳng và mệt mỏi, sắp khóc khi người đại diện ôm cô.

Randall cùng Bullock tới buổi công chiếu phim "Oceans 8" tháng 6/2018. Ảnh: GC Images

Tháng 3/2022, tại buổi ra mắt The Lost City, Randall không xuất hiện cùng Bullock trên thảm đỏ như thường lệ. Ở sự kiện quảng bá tác phẩm, Bullock nói với CBS Sunday Morning cô sẽ dừng diễn xuất một thời gian: "Tôi muốn ở nhà. Tôi sẽ không thực hiện bất kỳ dự án nào. Tôi đã luôn sống hối hả và hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung và chịu trách nhiệm cho một điều duy nhất".

Trên Page Six, một nhà sản xuất nổi tiếng của Hollywood nói khi ấy, mọi người không biết Bullock dừng đóng phim vì muốn chăm sóc Randall. Dù diễn viên không nhắc đến tình trạng sức khỏe của bạn trai, cô nhấn mạnh rằng muốn ở nơi khiến bản thân hạnh phúc nhất. "Tôi muốn ở bên các con và gia đình 24/7", diễn viên nói trên Entertainment Tonight.

Trong một tập của Red Table Talk vào tháng 12/2021, Bullock ước đôi khi cô không mạnh mẽ và có thể cho phép bản thân suy sụp. Diễn viên nói trong những thời điểm tồi tệ, cô thường nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.

Diễn viên dành nhiều bên bạn trai sau khi anh mắc bệnh. Ảnh: MEGA

Năm 2015, Bullock lần đầu tiên gặp bạn trai khi anh chụp ảnh sinh nhật cho con trai nuôi Louis của cô. Họ công khai là một đôi ở buổi công chiếu phim Our Brand is Crisis tháng 10 cùng năm.

Tháng 9/2018, nguồn tin của tờ Us Weekly cho biết Bullock coi bạn trai là chỗ dựa tinh thần khi cha cô qua đời. Randall khiến minh tinh cảm thấy an toàn và liên tục chăm sóc cô. "Randall là một người ngọt ngào, đối lập những mối quan hệ độc hại trước đây của Bullock", nguồn tin nói.

Diễn viên từng cho biết Randall là người phù hợp để hỗ trợ cô. "Anh ấy là tấm gương mà tôi muốn các con mình noi theo. Dù chúng tôi có cách nhìn nhận sự việc khác nhau, Randall thu hút tôi bởi anh ấy là người phù hợp để làm cha", diễn viên nói trên Red Table Talk năm 2021. Cô gọi Randall là "tình yêu của đời mình", cho rằng không cần kết hôn để hợp pháp hóa mối quan hệ.

Sandra Bullock và nhiếp ảnh gia Bryan Randall hẹn hò từ năm 2015 nhưng không kết hôn, có hai con nuôi Louis (13 tuổi) và Laila (11 tuổi). Trước đó, Bullock làm đám cưới với Jesse James năm 2005, ly hôn năm 2010 vì anh ngoại tình.

Diễn viên sinh năm 1964 đóng phim từ thập niên 1980 và gây tiếng vang sau dự án hành động Speed (1994). Sau đó, minh tinh trở thành sao hạng A Hollywood với hàng loạt phim hài lãng mạn ăn khách như While You Were Sleeping (1995), Hope Floats(1998), Miss Congeniality (2000)... Trong sự nghiệp, cô đoạt nhiều giải thưởng gồm Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG và nhiều năm góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất thế giới.

Thanh Giang