Sản xuất của Trung Quốc vẫn giảm

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc vẫn giảm vào tháng 8, nhưng tốc độ đã chậm lại so với tháng trước đó.

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết PMI lĩnh vực sản xuất tháng qua đạt 49,4 điểm. PMI được đo lường trên thang điểm từ 0 đến 100, với 50 là ngưỡng phân định mở rộng và thu hẹp. Tháng 8 là tháng thứ 5 liên tiếp chỉ số này dưới mức 50, đánh dấu tình trạng suy giảm chưa dứt.

Tuy nhiên, tốc độ thu hẹp hoạt động đã chậm lại so với tháng 7, thời điểm PMI ghi nhận 49,3 điểm. Các chỉ số thành phần đo lường sản xuất, đơn đặt hàng mới và tồn kho đều tăng nhẹ. Nhưng chỉ số việc làm vẫn giảm nhẹ.

Một công nhân tại một nhà máy bán dẫn ở Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 15/1. Ảnh: Reuters

Chuyên gia thống kê cấp cao của Cục Thống kê quốc gia Triệu Khánh Hòa cho biết cùng với sản xuất cải thiện, PMI phi sản xuất tăng từ 50,1 lên 50,3 điểm, cho thấy tâm lý kinh tế chung tiếp tục tốt lên.

Ông Trương Chí Vĩ, Chủ tịch kiêm Kinh tế trưởng Pinpoint Asset Management cho rằng triển vọng kinh tế vĩ mô trong thời gian còn lại của năm "phần lớn phụ thuộc vào xuất khẩu có thể duy trì được bao lâu và liệu chính sách tài khóa có trở nên hỗ trợ hơn trong quý IV hay không".

Kết quả PMI tháng 8 được đưa ra vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh tạm dừng tăng mạnh thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc thêm 90 ngày. Dù vậy, bất ổn thuế quan vẫn bao trùm nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Đại diện thương mại quốc tế Lý Thành Cương thăm Mỹ từ 27-29/8 để thảo luận về quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Ông Lý đã gặp gỡ đại diện của Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ để trao đổi quan điểm về thực hiện các thỏa thuận trước đây. Ông nhấn mạnh rằng cả hai nên tuân thủ các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng có lợi, quản lý bất đồng và mở rộng hợp tác thông qua đối thoại bình đẳng.

Phiên An (theo AP, Reuters, SCMP)