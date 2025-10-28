Tôi mất 2,5 triệu đồng vì delay 50 phút rồi đổi cửa ra máy bay

Ra sân bay sớm, tôi vạ vật vì hãng delay, sau đó đổi cửa ra tàu bay khiến tôi lỡ chuyến.

Tôi đi máy bay từng bị delay 3 lần, không một lời xin lỗi. Tôi không muốn kể lại trải nghiệm tồi tệ của mình ở những lần delay máy bay này, nhưng tôi muốn kể cho các bạn biết trải nghiệm lỡ chuyến bay gần nhất của tôi.

Chủ nhật vừa rồi tôi bay chuyến 3 giờ chiều từ TP HCM ra Hà Nội. Ý thức được giờ bay, tôi ra sân bay từ sớm.

Ra đến nơi, tôi xem bảng thông báo thì chuyến bay delay 50 phút. Tôi tìm chỗ vạ vật, đến gần giờ lên máy bay, tôi ra cửa số 7 để lên thì thấy thông báo chuyển sang cửa số 2.

Tôi chạy xuống cửa thì các bạn nhân viên báo muộn rồi, máy bay đã xếp tải xong, không cho lên nữa, trong khi thời gian còn 14 phút mới đến giờ bay, nhất định không cho chúng tôi lên, ngoài tôi còn 7 khách khác nữa.

Khi không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bỏ gần 2,5 triệu đồng ra mua vé khác, giờ bay gần nhất để đi mà lòng anh ách cục tức, tại sao hãng delay thì chả sao, khách "delay" thì mất tiền?

Tuấn