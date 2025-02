'Sạn' trong phim Đèn âm hồn

Phim kinh dị "Đèn âm hồn" nhận chỉ trích vì kịch bản khiên cưỡng, nam chính diễn xuất yếu, kỹ xảo tệ.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Sau một tuần ra rạp, phim của đạo diễn Hoàng Nam đứng đầu phòng vé với gần 80 tỷ đồng. Ở nhiều cụm rạp, phim được xếp số suất chiếu cao, vượt hai tác phẩm ăn khách mùa Tết là Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành) và Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang). Dù vậy, tác phẩm bị một bộ phận khán giả nhận xét "doanh thu không tương xứng chất lượng".

Trailer phim 'Đèn âm hồn' Trailer "Đèn âm hồn" - dán nhãn 18+. Video: Đoàn phim cung cấp

Câu chuyện của Đèn âm hồn thiếu liền mạch do ôm đồm nhiều tình tiết. Lấy ý tưởng từ Chuyện người con gái Nam Xương (sách Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ), biên kịch phát triển theo thông điệp thân phận người vợ, người mẹ dưới thời phong kiến. Phim xoay quanh Thương (Diễm Trang đóng) - một phụ nữ có chồng đi tòng quân nơi phương xa. Để con trai nhỏ bớt tủi thân, mỗi đêm, Thương hay chỉ chiếc bóng trên tường, nói rằng đó là bố của con. Một ngày, cậu bé nhặt được chiếc đèn có khả năng triệu hồi linh hồn ở cõi âm. Bi kịch bắt đầu khi Đinh (Phú Thịnh) - chồng Thương trở về, nghi nàng có người khác vì thấy con trai thờ ơ, một mực không chịu trò chuyện với cha.

Để kịch tính hơn, đạo diễn tạo ra tuyến truyện của Liễu (Hoàng Kim Ngọc) và Hường (Tuấn "Mõ) - bộ đôi thầy cúng giúp dân làng trục vong. Tuy nhiên, vì lồng ghép các tình tiết theo thể loại trừ tà, Hoàng Nam loay hoay trong việc xác định thông điệp chính của tác phẩm.

Diễm Trang đóng vai chính - nàng Thương trong "Đèn âm hồn". Ảnh: Challenge Me

Nguyễn Minh Luân - dịch giả sách điện ảnh ở TP HCM - đánh giá nội dung thiếu thuyết phục vì các vai không phát triển về tâm lý. Nàng Thương từ đầu đến cuối phim vẫn là phụ nữ yếu thế, kém tiếng nói trong gia đình. Đinh - chồng Thương - xuất hiện gần giữa phim nhưng nhạt nhòa về tính cách. Liễu có nhiều "đất" diễn, ghi dấu trong các phân cảnh chiến đấu với thế lực hắc ám, song câu chuyện về cô bị bỏ lửng ở phần kết. "Khi phim kết thúc, khán giả không thấy được các nhân vật trở thành người như thế nào, học được bài học gì, thay đổi ra sao", anh nhận xét.

Nhiều tình tiết trong phim khiên cưỡng. "Đèn âm hồn" xuất hiện từ đầu phim nhưng người xem không được giải thích rõ xuất xứ, câu chuyện đằng sau cổ vật quyền năng này. Việc con trai Thương tình cờ phát hiện chiếc đèn ở nghĩa địa, sau đó mang về nhà có phần phi logic vì quá ngẫu nhiên, thiếu sự dàn dựng hợp lý.

Hậu trường cảnh trục vong trong 'Đèn âm hồn' Hậu trường cảnh trục vong trong phim. Video: Đoàn phim cung cấp

Một số phân đoạn được cho là giống các phim nước ngoài cùng thể loại. Trên một nhóm fan điện ảnh hàng trăm nghìn thành viên, đông đảo khán giả so sánh cảnh Liễu và Hướng làm lễ trục hồn với tình huống tương tự trong Exhuma: Quật mộ trùng ma (2024). Trong Đèn âm hồn, nhân vật Liễu cũng có vũ điệu trừ tà, Hướng ngồi đánh trống hỗ trợ, như bộ đôi Hwa Rim (Kim Go Eun), Bong Gil (Lee Do Hyun) của bom tấn kinh dị Hàn Quốc. Đạo diễn phủ nhận chuyện đạo ý tưởng, cho biết từng xem Exhuma nhưng chỉ lấy cảm hứng ở việc lồng ghép yếu tố văn hóa bản địa.

Diễn xuất của Phú Thịnh bị phản ứng vì biểu cảm thiếu hợp lý. Khi Đinh từ chiến trận trở về, hội ngộ vợ con, diễn viên không thể hiện được nỗi nhớ nhung, cảm xúc vỡ òa của người chồng sau thời gian dài xa cách. Trên TikTok, nhiều video ghi lại cảnh khán giả trong rạp lắc đầu, bật cười với phân đoạn này, thu hút hàng triệu lượt xem. "Chi tiết này đáng lẽ gây xúc động nhưng lại tạo hiệu ứng ngược vì nam chính diễn đơ", khán giả Phước Cường cho biết.

Phú Thịnh diễn trong phân cảnh người chồng ghen tuông khi trở về nhà trong "Đèn âm hồn" Phú Thịnh diễn trong phân cảnh người chồng ghen tuông khi trở về nhà. Video: Đoàn phim cung cấp

Ở nhiều cảnh khác, diễn viên thường mắc lỗi cường điệu với ánh mắt trợn trừng, gằn giọng, nghiến răng khi thoại. Phú Thịnh cho biết khi đọc các bình luận của người xem, anh buồn vì chưa thể hiện tốt nhân vật, rút kinh nghiệm cho tác phẩm sau. Anh giải thích bản thân còn thiếu trải nghiệm thực tế, chỉ xem video, hình ảnh tư liệu để hóa thân vào nhân vật thời phong kiến.

Kỹ xảo tệ cũng là một "sạn" lớn. Ở đầu tác phẩm, phân cảnh con bướm bay lên nấm mộ kém chân thực. Tương tự, lúc nữ chính bị thế lực quỷ dị săn đuổi trong rừng, hình ảnh bộ xương không tạo được hiệu quả "jumpscare" (hù dọa đột ngột) do lối xử lý VFX còn thô sơ, vụng về.

Cuối phim, cảnh đôi nhân vật chạy ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy để lộ lỗi hậu kỳ. Đạo diễn cho biết khâu hiệu ứng hình ảnh là một trong những công đoạn khiến êkíp tốn nhiều kinh phí nhất, với hơn 600 cảnh quay được chỉnh sửa đồ họa.

Mai Nhật