Chàng trai cao 2,2 m đóng phim 'Quật mộ trùng ma'

Kim Byung Oh - một trong những người cao nhất Hàn Quốc - gây sốt khi thủ vai ác linh Oni trong phim "Exhuma: Quật mộ trùng ma".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm của đạo diễn Jang Jae Hyun thu hút đông đảo khán giả từ khi ra mắt trong nước hôm 15/3. Trong đó, nhân vật Oni gây chú ý do có hình dáng cao to hơn những người khác, đồng thời sở hữu sức mạnh bí ẩn.

Kim Byung Oh (giữa) bên cạnh êkíp phim "Exhuma: Quật mộ trùng ma" trong buổi giao lưu khán giả tại Seoul (Hàn Quốc), hôm 9/3. Ảnh: iMBC

Theo Naver, nhà làm phim muốn hạn chế hiệu ứng kỹ xảo để tạo cảm giác chân thực. Êkíp tuyển diễn viên có chiều cao vượt trội, trong đó có cựu cầu thủ bóng rổ người Hàn Kim Byung Oh, một trong những người cao nhất nước này.

Kim Byung Oh, 34 tuổi, là vận động viên bóng rổ cao thứ hai Hàn Quốc, sau Ha Seung Jin (2,21 m). Cầu thủ bắt đầu chơi bóng ở trung học, sau đó vào đội tuyển Đại học Chung Ang. Vào năm học thứ tư, Byung Oh gặp chấn thương khiến anh không thể tham gia đợt tuyển tân binh cho Giải bóng rổ Hàn Quốc. Một năm sau, anh tiếp tục dự tuyển nhưng không thành công.

Ban tổ chức đo chiều cao của Kim Byung Oh ở Giải bóng rổ Hàn Quốc năm 2013. Ảnh: Nate

Trên Soompi, Kim Byung Oh nói bất ngờ khi nhận lời mời góp mặt trong phim. Theo Byung Oh, anh mất sáu giờ để hóa trang thành nhân vật, thêm hai tiếng để tẩy trang. "Tôi nghĩ không hiểu vì sao họ cần đến mình trong khi đã có hiệu ứng CGI. Tuy nhiên, mọi lo lắng tan biến khi tôi được xem thành quả. Tất cả đều trở nên sống động", cầu thủ cho biết.

Kim Byung Oh vốn không có khả năng diễn xuất. Do vậy, anh chỉ vào vai ở những phân đoạn nhân vật chuyển động trong bóng tối. Đạo diễn mời thêm diễn viên Kim Min Jun thể hiện biểu cảm khuôn mặt ác linh, nghệ sĩ người Nhật Rikiya Koyama đảm nhận lồng tiếng. Ngoài Oni, quả cầu lửa xuất hiện cùng hồn ma Nhật Bản ở nửa sau phim không phải là hiệu ứng kỹ xảo mà do nhóm thiết kế sản xuất tạo ra, theo trang Kbizoom.

Ở Exhuma: Quật mộ trùng ma, Oni là vị tướng người Nhật cai trị vùng núi hẻo lánh gần biên giới Hàn - Triều, giai đoạn 1592-1598. Hắn tự nhận đây là địa bàn của mình. Khi Nhật rút quân, một pháp sư biến xác của Oni thành một trong những cọc trấn yểm.

Tạo hình nhân vật Oni trong "Quật mộ trùng ma". Ảnh: Showbox

Exhuma: Quật mộ trùng ma tạo hiệu ứng lớn, trở thành từ khóa hàng đầu trên mạng xã hội nhờ khai thác thể loại quỷ dị và diễn xuất hòa hợp của dàn sao. Tác phẩm bắt đầu khi hai pháp sư Rim (Kim Go Eun) và Bong Gil (Lee Do Hyun) kết hợp thầy phong thủy Kim Sang Deok (Choi Min Sik), chuyên gia tang lễ Yong Geun (Yoo Hae Jin) để khai quật một ngôi mộ lâu năm. Ngoài câu chuyện kinh dị, phim kết hợp yếu tố trinh thám, đan cài nhiều tình tiết lịch sử, trong đó có sự kiện Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên đầu thế kỷ 20.

Dù có cốt truyện hấp dẫn, phim mắc nhiều lỗ hổng trong kịch bản, cách giải quyết ở hồi kết chóng vánh.

Trailer 'Quật mộ trùng ma' Trailer "Exhuma: Quật mộ trùng ma". Video: Galaxy

Theo Box Office Vietnam, tối 24/3, phim đạt mốc 160 tỷ đồng sau 10 ngày ra mắt trong nước. Tác phẩm vượt qua Quỷ cẩu - phim Việt ra rạp tháng 12/2023, trở thành phim kinh dị có doanh thu cao nhất tại thị trường trong nước. Với đà bán vé hiện tại, Quật mộ trùng ma được dự đoán là phim Hàn ăn khách nhất mọi thời tại Việt Nam - phá kỷ lục của Bỗng dưng trúng số (ra mắt năm 2022, doanh thu 181 tỷ đồng).

Quế Chi (theo Naver, Soompi)