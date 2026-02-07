Sàn tiền số tặng nhầm 2.000 Bitcoin cho mỗi người dùng

Thay vì tặng người dùng 2.000 won, sàn tiền số lớn thứ hai Hàn Quốc Bithumb chuyển nhầm 2.000 Bitcoin cho mỗi người, tương đương khoảng 140 triệu USD.

Sự cố này xảy ra tại Sàn giao dịch tiền số lớn thứ hai Hàn Quốc Bithumb hôm 6/2, khiến hàng chục triệu USD Bitcoin (BTC) "ảo" xuất hiện trong tài khoản của hàng trăm người dùng. Tính theo thị giá vào cuối ngày 6/2, lượng BTC được tặng nhầm này trị giá khoảng 140 triệu USD.

Sự cố này diễn ra trong khuôn khổ một chương trình airdrop của Bithumb. Airdrop của sàn giao dịch là hình thức phân phối miễn phí token hoặc coin cho người dùng, do sàn thực hiện nhằm khuyến khích người dùng sử dụng nền tảng hoặc quảng bá một dự án.

Những người dùng bất ngờ thấy số dư khổng lồ đã nhanh chóng tìm cách bán ra, kích hoạt làn sóng bán tháo mạnh trên cặp BTC/KRW của Bithumb, khiến giá giảm 15,8% so với các sàn khác. Có thời điểm, Bitcoin được giao dịch ở mức 55.000 USD trên sàn này, trong khi giá trên các thị trường khác vẫn tương đối ổn định.

Giá Bitcoin và tiền số nói chung không đồng nhất tuyệt đối giữa các sàn giao dịch vì thị trường tiền số được cấu trúc theo mô hình phân mảnh, trong đó, mỗi sàn hoạt động như một thị trường riêng biệt. Trên từng sàn, giá được hình thành trực tiếp từ cung - cầu nội bộ, phụ thuộc vào quy mô người tham gia, độ sâu sổ lệnh và thanh khoản tại thời điểm giao dịch. Khi lực mua - bán mất cân đối, giá có thể lệch khỏi mặt bằng chung dù chỉ trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, yếu tố tiền tệ và khu vực cũng góp phần tạo ra chênh lệch. Các sàn giao dịch bằng nội tệ thường chịu ảnh hưởng của tỷ giá, kiểm soát vốn và dòng tiền địa phương. Những rào cản này làm giảm hiệu quả của hoạt động arbitrage - cơ chế giúp san bằng giá giữa các thị trường.

Một nguyên nhân khác là hạn chế trong luồng vốn và tốc độ giao dịch. Việc nạp - rút tiền pháp định hoặc chuyển tài sản giữa các sàn không diễn ra tức thời, khiến chênh lệch giá không thể bị xóa ngay. Ngoài ra, mỗi sàn còn có cơ chế quản lý rủi ro, phí giao dịch và quy định nội bộ khác nhau, từ đó ảnh hưởng đến hành vi đặt lệnh của nhà đầu tư. Tất cả các yếu tố này khiến giá giữa các sàn có thể khác nhau, dù cùng phản ánh một tài sản toàn cầu.

Logo sàn giao dịch tiền số Bithumb được đặt cạnh hai biểu trưng của Bitcoin và Ether. Ảnh: Primakov/Shutterstock

Bithumb cho biết họ đã phát hiện các giao dịch bất thường thông qua hệ thống kiểm soát nội bộ và nhanh chóng hạn chế giao dịch với các tài khoản bị ảnh hưởng ngay sau sự cố. Dù tiền số đã về tài khoản người dùng, không có BTC nào được chuyển trên blockchain, mà chỉ tồn tại trong sổ cái nội bộ của Bithumb.

Sàn giao dịch này cũng cho biết giá trên nền tảng đã trở lại bình thường trong khoảng 5 phút. Hệ thống ngăn ngừa thanh lý đã hoạt động đúng thiết kế, qua đó tránh được các đợt thanh lý dây chuyền liên quan đến biến động giá. Công ty khẳng định sự cố không liên quan đến một vụ hack hay lỗ hổng bảo mật bên ngoài, đồng thời nhấn mạnh tài sản của khách hàng vẫn an toàn.

Hồi cuối tháng 9/2025, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Bithumb muốn tham gia chương trình vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Sàn này đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ nhiều tháng. Giới tài chính và tiền số cho rằng Bithumb sẽ tham gia bằng hình thức góp vốn cổ phần cùng các tổ chức tài chính và ngân hàng của Việt Nam.

