Sân thượng trong khu ổ chuột thành điểm du lịch nổi tiếng

Trên sân thượng, khu vực "Cổng trời" của khu ổ chuột Rocinha, thành phố Rio de Janeiro, hàng dài khách xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh.
Ingrid Ohara (ảnh), người có tầm ảnh hưởng, người Brazil, với 12 triệu người theo dõi, đi bộ trên sân thượng với mũ tắm và khăn tắm. Sau đó, cô cởi bỏ chúng để lộ chiếc váy ngắn, xoay người khi máy bay không người lái bay đi. Ohara là một trong số rất người đổ xô tới khu ổ chuột này sau các video mạng xã hội biến nó thành hiện tượng du lịch.
Vào giờ cao điểm, du khách có thể phải chờ tới hai giờ để đến lượt. Ảnh: AFP
Rocinha là khu ổ chuột lớn nhất Rio de Janeiro. Hiện du khách có thể trả 23-70 USD để đi bộ trên các sân thượng, quay video về "Cổng trời".
Tên gọi Rocinha có nghĩa "Mảnh vườn nhỏ", bắt nguồn từ những năm 1920 khi khu vực này là nơi cung cấp rau củ cho các vùng lân cận. Đến thập niên 1950, làn sóng di cư từ miền Đông Bắc Brazil đã biến nơi này thành khu định cư tự phát.
Rocinha tồn tại một hệ thống chính quyền song song. Một bên là các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục; bên kia là sự kiểm soát của các băng đảng tội phạm - phổ biến nhất là nhóm Comando Vermelho. Các băng đảng này thường đóng vai trò "giữ trật tự" nội bộ và giải quyết các tranh chấp dân sự trong khu vực họ quản lý. Ảnh: AFP
Trong quá khứ, nhiều đoàn khách đã đến Rocinha để "du lịch safari xem người nghèo". Họ ngồi trong những chiếc mui trần, nhìn cảnh khổ cực của người dân xung quanh. Loại du lịch này từng gây nhiều tranh cãi và bị dẹp bỏ sau sự cố năm 2017 khi một nữ du khách Tây Ban Nha bị bắn chết trong cuộc đấu súng giữa cảnh sát và những kẻ buôn lậu ma túy.
Trong hình là màn trình diễn võ thuật "capoeira" của dân cư khu ổ chuột khi du khách đến tham quan. Capoeira là môn võ thuật truyền thống của Brazil có sự kết hợp giữa yếu tố chiến đấu, khiêu vũ và nhào lộn. Ảnh: AFP
Gần 10 năm sau, du lịch trở lại với khu ổ chuột này nhưng dường như đi theo vết xe cũ khi thiếu sự giám sát của chính quyền. Hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng thiết bị công nghệ cao trong khu ổ chuột của nhiều du khách bị chỉ trích vì đang "tô vẽ cho sự nghèo đói, tội phạm". Ảnh: Guardian
Monteiro, người lớn lên ở Rocinha, vẫn nhớ cảnh bị du khách xem như "safari" gần 10 năm trước. Để tránh lặp lại vết xe đổ, anh tìm ra cách an toàn để giới thiệu khu ổ chuột này. Phối hợp với các lãnh đạo cộng đồng, anh vạch ra các lộ trình du lịch cố định và được người dân địa phương giám sát.
Anh cũng tạo ra một ứng dụng để theo dõi vị trí của các hướng dẫn viên và quản lý dòng khách. Nếu cảnh sát tổ chức chiến dịch bắt giữ những kẻ buôn ma túy, các hướng dẫn viên sẽ liên lạc qua ứng dụng để hủy tour đang diễn ra. Ảnh: Guardian
Victor Hugo de Jesus Ferreira, 19 tuổi, thợ ảnh drone, thực hiện khoảng 100 video cho du khách mỗi ngày. Anh cho biết khu ổ chuột giờ thành điểm tham quan chính của Rio, thậm chí được nhắc đến nhiều hơn cả tượng Chúa Cứu Thế. Ảnh: AP
Một chiếc gương treo tường được sử dụng để du khách chỉnh trang gương mặt trước khi chụp ảnh. Ảnh: AP
Góc chụp ảnh yêu thích của du khách khi đến khu ổ chuột.
Độ nổi tiếng của góc chụp này lớn đến mức Marcelo Freixo, Chủ tịch Cơ quan Du lịch Brazil, cũng đã đến trải nghiệm và ghi hình. Sau chuyến đi, ông cho biết sẽ hỗ trợ để phát triển du lịch tại khu vực này. Ảnh: AP
Sự bùng nổ du lịch tại khu ổ chuột phản ánh sự gia tăng chung của ngành du lịch Brazil. Năm ngoái, quốc gia này đón kỷ lục 9 triệu lượt khách quốc tế, so với 6,7 triệu lượt vào năm 2024. Nguyên nhân đến từ nhu cầu toàn cầu về những trải nghiệm chân thực và sâu sắc. Ảnh: AP
Hoài Anh (Theo Guardian, AFP)