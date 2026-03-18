Sân thượng trong khu ổ chuột thành điểm du lịch nổi tiếng

Trên sân thượng, khu vực "Cổng trời" của khu ổ chuột Rocinha, thành phố Rio de Janeiro, hàng dài khách xếp hàng chờ tới lượt chụp ảnh.

Ingrid Ohara (ảnh), người có tầm ảnh hưởng, người Brazil, với 12 triệu người theo dõi, đi bộ trên sân thượng với mũ tắm và khăn tắm. Sau đó, cô cởi bỏ chúng để lộ chiếc váy ngắn, xoay người khi máy bay không người lái bay đi. Ohara là một trong số rất người đổ xô tới khu ổ chuột này sau các video mạng xã hội biến nó thành hiện tượng du lịch.

Vào giờ cao điểm, du khách có thể phải chờ tới hai giờ để đến lượt. Ảnh: AFP