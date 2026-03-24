Bào mòn sức khỏe vì tiếng póc póc pickleball như đánh vào đầu

Gia đình tôi luôn trong trạng thái căng thẳng, chẳng làm được việc gì vì tiếng ồn pickleball vào khung giờ chiều tối.

Gia đình tôi là một ví dụ rất rõ ràng. Mỗi ngày, từ khoảng 15h chiều đến sau 21h tối, tiếng bóng đập vang lên không dứt. 6-8 tiếng liên tục, không có khoảng lặng thực sự. Rồi dần dần, cảm giác căng thẳng tích tụ, thần kinh luôn trong trạng thái bị "kích hoạt".

Chúng tôi bắt đầu thấy rõ những ảnh hưởng:

- Không thể làm việc hiệu quả vì cứ vài giây lại bị giật mình bởi tiếng "chát".

- Trẻ nhỏ khó tập trung học, dễ cáu gắt hơn bình thường.

- Người lớn cảm thấy bực bội, mất kiên nhẫn, chất lượng sinh hoạt gia đình giảm rõ rệt.

- Buổi tối đáng lẽ là thời gian nghỉ ngơi lại trở thành khoảng thời gian mệt mỏi nhất. Đây không chỉ là vấn đề về tiếng ồn mà là sự bào mòn thần kinh. Một dạng stress âm thầm nhưng kéo dài, ngày này qua ngày khác.

Âm thanh của pickleball không giống tennis hay cầu lông. Nó khô, sắc và dội, phát ra liên tục với tần suất dày đặc. Khi nhiều người cùng chơi, âm thanh ấy lặp đi lặp lại, không có nhịp nghỉ, tạo thành một dạng kích thích âm thanh liên tục lên hệ thần kinh.

Với những gia đình sống gần các điểm chơi, không còn là tiếng ồn thông thường mà trở thành một dạng tra tấn tinh thần kéo dài.

Nếu tình trạng này tiếp diễn, hệ quả không chỉ dừng ở sự khó chịu, mà có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm lý và sức khỏe lâu dài. Cảm giác ấy đúng nghĩa là "giết người không dao" không gây tổn thương tức thời, nhưng âm thầm làm suy kiệt tinh thần.

Điều đáng nói là phần lớn người chơi không hề có ý xấu. Họ đơn giản nghĩ rằng đây là một môn thể thao lành mạnh. Nhưng chính sự thiếu nhận thức về tác động âm thanh đã khiến niềm vui của họ trở thành gánh nặng cho người khác.

Khác với bóng đá hay cầu lông - nơi tiếng ồn mang tính phân tán - pickleball tạo ra âm thanh tần số cao, vang xa và rất khó "lọc" bằng tường nhà thông thường. Trong không gian kín của khu dân cư, đặc biệt là các khu nhà phố san sát, âm thanh này càng bị khuếch đại và lặp lại như một dạng "đánh vào não" liên tục.

Pickleball cần được chơi ở các sân chuyên dụng hoặc khu vực phù hợp, có khoảng cách với khu dân cư. Ở nhiều quốc gia, pickleball đã gây ra tranh cãi lớn về tiếng ồn, buộc chính quyền phải quy định giờ chơi, khoảng cách tối thiểu với khu dân cư, thậm chí đóng cửa một số sân.

Chúng ta đang có quá nhiều người chơi, nhưng lại quá ít người hiểu rõ tác động của môn này đến cộng đồng xung quanh. Đã đến lúc cần nâng cao ý thức chung:

- Người chơi nên ưu tiên sân chuyên dụng tách biệt khu dân cư.

- Tránh chơi trong khung giờ nhạy cảm, đặc biệt là buổi chiều tối khi nhà nhà về nghỉ ngơi.

- Tôn trọng phản ánh của người dân xung quanh.

- Chính quyền địa phương cần có hướng dẫn, quy định rõ ràng.

Một xã hội văn minh không chỉ là nơi mọi người được tự do tận hưởng sở thích cá nhân, mà còn là nơi mỗi người hiểu rằng sự tự do đó phải dừng lại khi bắt đầu ảnh hưởng đến hệ thần kinh và cuộc sống của người khác.

Hanah