Sản phụ 13 tuổi sinh con

Hà NộiSản phụ 13 tuổi có dấu hiệu chuyển dạ, được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản, sinh thường bé gái nặng 2,7 kg.

Ngày 30/3, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết đây là sản phụ nhỏ tuổi nhất tại bệnh viện. Chia sẻ với bác sĩ, gia đình cho biết phát hiện con mang thai khi thai lớn, không thể bỏ. Người nhà cũng nói rằng cháu mang thai "là đồng thuận", từ chối cung cấp thông tin cụ thể.

Bác sĩ cho biết bé không thăm khám thai định kỳ, không rõ mang thai từ lúc nào nên không xác định được thai nhi bao nhiêu tuần. May mắn, sản phụ nhỏ tuổi chuyển dạ thuận lợi, sinh thường bé gái nặng 2,7 kg.

Sau sinh, sức khỏe hai mẹ con bình thường. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên gia đình cần theo dõi chặt chẽ tâm lý, ổn định tinh thần cho người mẹ, tránh nguy cơ trầm cảm, hoảng loạn do sinh con ở tuổi còn quá nhỏ.

Theo bác sĩ, trẻ quan hệ tình dục sớm, dẫn tới mang thai ngoài ý muốn là vấn đề rất đáng cảnh báo. Nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, trong 6 năm, tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019. Trong số học sinh từng quan hệ tình dục, hơn 42% có sử dụng bao cao su và 44% sử dụng các phương pháp ngừa thai khác, thấp hơn so với năm 2013.

"Trẻ vị thành niên chưa hoàn thiện về thể chất và tinh thần, quan hệ tình dục quá sớm để lại nhiều hệ lụy sức khỏe lẫn tinh thần, ảnh hưởng tương lai sau này", bác sĩ nói.

Bác sĩ khuyến cáo nữ giới dưới 18 tuổi sinh con khi cơ thể phát triển chưa đầy đủ có nguy cơ ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống do chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ. Trẻ mang thai ngoài ý muốn thường giấu bố mẹ nên không được chăm sóc sản khoa tốt nhất, không phát hiện bất thường, ảnh hưởng đến cả mẹ và bé sau này. Mang thai sớm còn dẫn đến dị tật thai nhi, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Mẹ có nguy cơ băng huyết, tai biến sản khoa nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyên không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước 18 tuổi đối với nữ. Gia đình, nhà trường gần gũi, quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ, tránh trường hợp đáng tiếc.

Theo Luật Hình sự, người đủ 18 tuổi có hành vi giao cấu với trẻ từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, không phụ thuộc vào việc thuận tình hay không, vẫn sẽ cấu thành tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, bị phạt tù 1-5 năm. Trường hợp xâm hại, hãm hiếp trẻ dưới 16 tuổi, người phạm tội bị phạt tù 12-20 năm.

Minh An