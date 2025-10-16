Sản phẩm dưỡng da Exosomes Ampoule nhận giải từ tạp chí L’Officiel

TP HCMLavish Derma Intensive Exosomes Ampoule của thương hiệu Lavish H Baby được vinh danh nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến, mang lại hiệu quả tái tạo, trẻ hóa da.

Lễ trao giải "L’Officiel Beauty Choice Awards 2025" vừa diễn ra vào tối 6/10, tại TP HCM. Tại sự kiện, sản phẩm làm đẹp thế hệ mới Lavish Derma Intensive Exosomes Ampoule của thương hiệu Lavish H Baby do "chị đẹp" Huyền Baby làm đại diện, giành giải thưởng "Advanced Treatment Solution Of The Year" (tạm dịch: Giải pháp chăm sóc da tiên tiến của năm).

CEO Huyền Baby (đứng giữa) tại lễ trao giải "L’Officiel Beauty Choice Awards 2025". Ảnh: Lavish H Baby

"Giải thưởng là sự khẳng định lớn cho Lavish H Baby và niềm tin của tôi vào việc đầu tư nghiêm túc, chọn lựa công nghệ - hoạt chất tiên tiến. Mỗi sản phẩm được sản xuất 100% tại Hàn Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế, hỗ trợ cải thiện nhiều vấn đề da. Đây là động lực để Lavish tiếp tục giữ vững cam kết về chất lượng và đổi mới", CEO Huyền Baby chia sẻ tại sự kiện.

Theo nữ CEO, thương hiệu Lavish H Baby hướng tới kỷ nguyên mới trong hành trình chăm sóc và nâng niu làn da cho phái đẹp hiện đại, truyền cảm hứng cho họ tận hưởng sự phát triển của công nghệ đến từ Lavish. Thương hiệu đặt mục tiêu sẽ chinh phục nhiều hơn nữa các giải thưởng tại thị trường làm đẹp trong nước và quốc tế.

Bộ tinh chất dưỡng da Lavish Derma Intensive Exosomes Ampoule bên chiếc cúp của giải thưởng "L’Officiel Beauty Choice Awards 2025" . Ảnh: Lavish H Baby

Lavish Derma Intensive Exosomes Ampoule là sản phẩm dưỡng da cao cấp đến từ thương hiệu Lavish H Baby, được sản xuất tại Hàn Quốc. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Exosome tiên tiến giúp tái tạo làn da từ cấp độ tế bào, mang lại hiệu quả trẻ hóa, hỗ trợ làm sáng, giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi. Ngoài ra, công nghệ Liposome được tích hợp để bảo vệ và tăng khả năng thẩm thấu của Exosome, giúp dưỡng chất phát huy tối đa hiệu quả và phù hợp với mọi loại da.

"L’Officiel Beauty Choice Awards 2025" là giải thưởng thường niên của tạp chí L'Officiel Vietnam nhằm tôn vinh các sản phẩm làm đẹp xuất sắc, đột phá khoa học và những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành làm đẹp tại Việt Nam. Với chủ đề "Crystal Age - Celebrating Asia's Timeless Brilliance" (tạm dịch: Thời đại pha lê – Tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian của châu Á), giải thưởng năm nay vinh danh vẻ đẹp vượt thời gian, sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại trong lĩnh vực làm đẹp của châu Á.

Hải My