Sản phẩm dinh dưỡng a2 Gentle Gold ra mắt tại Việt Nam

A2 Gentle Gold dành cho trẻ nhỏ, sử dụng đạm A2 thuần chủng, hỗ trợ trẻ dễ hấp thu, tiêu hóa và phát triển khỏe mạnh.

Ngày 18/6, Tập đoàn The a2 Milk Company (New Zealand) ra mắt sản phẩm dinh dưỡng a2 Gentle Gold tại Việt Nam. Sản phẩm dành cho trẻ từ 3 tuổi, sử dụng đạm A2 thuần chủng, sản xuất theo chu trình True a2 của tập đoàn.

The a2 Milk Company ra mắt sản phẩm a2 Gentle Gold tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Công ty Sống Lành

Với chủ đề "Pioneering the future of dairy for good - Hành trình của những người tiên phong", sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc trong hành trình 9 tháng kể từ khi a2 Platinum có mặt tại Việt Nam, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của The a2 Milk Company trong việc đồng hành cùng sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em Việt.

Sự kiện quy tụ hơn 200 khách mời bao gồm đại diện ngoại giao, lãnh đạo thương hiệu và thu hút sự quan tâm của các chuyên gia dinh dưỡng, hệ thống nhà phân phối mẹ và bé, cùng các chuyên gia nổi bật trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em.

Ông Yohan Senaratne - Giám đốc Điều hành kinh doanh quốc tế The a2 Milk Company. Ảnh: Công ty Sống Lành

Đại diện doanh nghiệp cho biết a2 Gentle Gold được phát triển trên nền tảng công nghệ dinh dưỡng tiên tiến của a2 Milk, 100% đạm loại A2 tự nhiên, dễ tiêu hóa, giúp mở rộng tiếp cận đến nhiều trẻ em Việt. Sản phẩm là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong việc đưa đạm loại A2 thực thụ chất lượng cao đến gần hơn với mọi gia đình.

Phát biểu tại sự kiện, ông Yohan Senaratne - Giám đốc Điều hành kinh doanh quốc tế The a2 Milk Company, chia sẻ trên tất cả các thị trường mà thương hiệu đang hoạt động, yếu tố cốt lõi của thành công luôn là sản xuất những sản phẩm chất lượng cao nhất tại các nhà máy đạt chuẩn quốc tế dù là tại các nhà máy thuộc sở hữu riêng hoặc thông qua các đối tác chiến lược tại New Zealand, Australia và Mỹ.

Trong khuôn khổ sự kiện, The a2 Milk Company còn công bố hợp tác chiến lược cùng nhà phân phối tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Tiếp thị và phân phối Sống Lành, nhằm đưa sản phẩm dinh dưỡng a2 Gentle Gold tiếp cận rộng rãi đến các gia đình Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu a2 Milk tại kênh bán lẻ, đồng thời mang sản phẩm dinh dưỡng đạm loại A2 chất lượng cao, dễ hấp thu đến gần hơn với người tiêu dùng.

Chuyên gia dinh dưỡng phân tích về đạm A1 và đạm A2 tại sự kiện. Ảnh: Công ty Sống Lành

Tập đoàn The a2 Milk Company được thành lập tại New Zealand vào năm 2000, Ngay từ ngày đầu ra mắt, doanh nghiệp đã phát hiện và phát triển dòng sữa chỉ chứa đạm beta-casein loại A2 - protein tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa khỏe và hấp thu tốt hơn cho nhiều đối tượng, đặc biệt là trẻ nhỏ và người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Bên cạnh đó, The a2 Milk Company còn xây dựng một hệ sinh thái True a2 từ giống bò, quy trình chăn nuôi, thu hoạch và sản xuất, để đảm bảo mỗi giọt sữa đều thuần khiết, không chứa đạm A1 - yếu tố dễ gây khó tiêu.

Hải My