Săn mây trên đỉnh Tò Bò

Trên đỉnh Tò Bò gần như trống trải và không có cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tại đây chỉ có một chiếc lán gỗ nhỏ không có mái che, có thể tận dụng làm nơi check in sống ảo nhưng du khách cần lưu ý đảm bảo an toàn. Những con trâu, bò, ngựa của dân địa phương tự do đi lại và gặm cỏ khiến khung cảnh thêm yên bình và gần gũi.