Săn học bổng tới 100% tại Triển lãm du học Mỹ Nam Anh

Triển lãm quy tụ 30 trường THPT, đại học Mỹ với học bổng đến 100%, diễn ra tại thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng từ ngày 14 đến 17/3.

Sự kiện do Nam Anh Scholarships tổ chức với lịch trình: ngày 14/3 - Hà Nội, 15/3 - TP HCM và 17/3 Đà Nẵng. Khi tham gia, phụ huynh, học sinh, sinh viên có cơ hội gặp gỡ trực tiếp đại diện hơn 30 trường Mỹ, tham gia phỏng vấn học bổng, tìm hiểu chương trình đào tạo và nhận tư vấn 1:1 về các ngành học xu hướng, tiềm năng thu nhập cao sau tốt nghiệp.

Các trường sẽ xét học bổng từ 50% đến 100% dành cho những ứng viên có cá tính, năng lực và đam mê nổi bật. Theo đại diện ban tổ chức, với thế mạnh về các môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh, học sinh Việt Nam được các trường Mỹ đánh giá cao và ưu tiên trong quá trình xét học bổng.

Học sinh trao đổi cùng đại diện trường tại Triển lãm Học bổng Mỹ Nam Anh năm 2025. Ảnh: Nam Anh Scholarships

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia từ các trường và Nam Anh Scholarships sẽ tư vấn cá nhân hóa về lộ trình học tập, lựa chọn trường, ngành dựa trên năng lực, tài chính và mục tiêu của từng học sinh.

Ban tổ chức cũng khuyến khích học sinh, sinh viên đăng ký thông tin trước để tư vấn viên đưa ra lộ trình tham khảo. Qua đó, các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ và luyện phỏng vấn trước khi gặp trực tiếp đại diện trường tại sự kiện.

Một sự kiện du học quốc tế của Nam Anh Scholarships. Ảnh: Nam Anh Scholarships

Trước đó, Nam Anh Scholarships tổ chức chuỗi triển lãm vào ngày 19-22/10/2025 tại ba thành phố lớn. Tại đây, ông Nguyễn Đỗ, Giám đốc vận hành, thạc sĩ giáo dục tốt nghiệp Đại học Johns Hopkins chia sẻ chiến lược ứng tuyển vào các đại học Mỹ top đầu, giúp học sinh định hướng rõ ràng hơn khi chinh phục những ngôi trường danh giá.

Trong chuỗi chương trình tới, Nam Anh Scholarships kỳ vọng giúp học sinh tự tin thể hiện năng lực, hiện thực hóa ước mơ và nhanh chóng chạm tới các suất học bổng giá trị cao. Hiện, đơn vị có bốn văn phòng tại các thành phố lớn cùng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và tư vấn viên giàu kinh nghiệm, đồng hành cùng học sinh trên hành trình du học Mỹ.

Đại diện trường phỏng vấn xét học bổng cho học sinh tại sự kiện của Nam Anh Scholarships. Ảnh: Nam Anh Scholarships

Nam Anh Scholarships là đơn vị tư vấn du học với hơn 20 năm kinh nghiệm, do ông Nam Đỗ, thạc sĩ giáo dục Mỹ sáng lập và điều hành. Mỗi năm, tổ chức hỗ trợ hơn 1.000 học sinh đạt học bổng Mỹ, đồng thời, đại diện xúc tiến học bổng cho hơn 100 trường và tổ chức giáo dục tại Mỹ như Đại học bang Truman, Đại học North Florida, Đại học Washington, Đại học Simpson, Trường Brook Hill, Trường THPT California Lutheran, Trường Storm King, Trường Saint George's, Học viện Washington hay Trường North Cross School.

Nhật Lệ