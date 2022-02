'Săn' học bổng đến 100% tại triển lãm du học toàn cầu

Công ty tư vấn du học Đức Anh tổ chức "Triển lãm du học toàn cầu 2022" với hàng loạt học bổng du học Anh, Mỹ, Australia... từ 10-100%.

Trước bối cảnh nhiều nước mở cửa trở lại, Công ty tư vấn du học Đức Anh tổ chức sự kiện này nhắm giúp phụ huynh và học sinh tham khảo và lên lộ trình du học tốt hơn, "săn" học bổng giá trị, từ đó, tiết kiệm cho gia đình. Theo đó, người tham gia có thể trao đổi 1-1 với đại diện của hơn 100 trường tại các quốc gia có nền giáo dục đại học tiên tiến như Anh, Mỹ, Australia, New Zealand, Singapore...

Sự kiện dành cho học sinh, sinh viên có nhu cầu du học các bậc phổ thông, cao đẳng, dự bị đại học, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ với hơn 500 chuyên ngành. "Triển lãm Du học Toàn cầu 2022" diễn ra vào 9h-18h ngày 27/2, trên nền tảng Skype hoặc Zoom (ID: 878 1304 7696).

Người tham gia có thể chủ động đặt lịch hẹn với trường theo lịch cá nhân, đồng thời, tùy chọn trường, số lượng không giới hạn. Học sinh, sinh viên cũng được tự chọn chủ đề trao đổi với trường như du học, học bổng, ngành, trường học, làm thêm, việc làm, định cư... Trong quá trình tham gia sự kiện, nhân viên Công ty Đức Anh sẽ hỗ trợ phiên dịch, hướng dẫn thêm khi có vấn đề phát sinh.

Học sinh có thể tham khảo thông tin về hơn 500 chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực tại sự kiện. Ảnh: Maksym Azovtsev/Adobe Stock

Học sinh, sinh viên có thể chủ động đặt lịch hẹn với trường theo lịch cá nhân, đồng thời, tùy chọn trường, số lượng không giới hạn. Học sinh, sinh viên cũng được tự chọn chủ đề trao đổi với trường như du học, học bổng, ngành, trường học, làm thêm, việc làm, định cư... Trong quá trình tham gia sự kiện, nhân viên Công ty Đức Anh sẽ hỗ trợ phiên dịch, hướng dẫn thêm khi có vấn đề phát sinh. Tại đây, đơn vị cũng tổ chức kiểm tra trình độ trình độ tiếng Anh và hỗ trợ đăng ký thi PTE A, IETLS, TOEFL; cập nhật chính sách visa du học, làm việc, định cư tại các nước.

Theo đại diện Công ty Đức Anh, sắp tới, sinh viên Việt có nhiều lợi thế. Tại Australia, với quan hệ kinh tế - ngoại giao mật thiết, du học sinh Việt sẽ được hưởng nhiều quyền lợi như miễn chứng minh tài chính, chính sách việc làm rộng mở, ở lại nước này 3 - 6 năm... Với du học New Zealand có học bổng đến 100%, sở hữu mô hình giáo dục tiên tiến, chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, New Zealand đang cần nguồn nhân lực chất lượng, do đó, sinh viên có thêm cơ hội làm việc, định cư.

Nếu du học Anh Quốc, sinh viên có thể tiếp cận nhiều học bổng, đầu vào linh hoạt, đa dạng ngành học và cơ hội việc làm rộng mở. Du học sinh cũng có thể định cư tới hai năm tại Anh. Với Canada, sinh viên quốc tế cần có lộ trình hợp lý để tiết kiệm chi phí tối đa và ở lại làm việc tối đa 3 năm. Khi du học Singapore, sinh viên có thể học tập tại một trong những trung tâm của start-up và đổi mới công nghệ kỹ thuật. Đồng thời, Singapore có lợi thế vị trí địa lý gần Việt Nam, chất lượng đào tạo cùng thời gian học ngắn.

Là đại diện của hơn 2000 trường phổ thông, cao đẳng, đại học quốc tế, Công ty Đức Anh đã giúp kết nối hàng nghìn du học sinh du học, hỗ trợ xin học, học bổng, visa với tỷ lệ cao. Đồng thời, đơn vị này cũng theo sát các tiến bộ của học sinh khi du học. Theo đó, công ty đã nhận được nhiều giải thưởng về chất lượng dịch vụ từ các đại sứ quán và trường đại học quốc tế.

Công ty Đức Anh cung cấp các dịch vụ như đánh giá năng lực học tập, tiếng Anh, tài chính; luyện, đăng ký thi IELT, Pearson test; lên lộ trình chuẩn bị, học tập phù hợp; xin học bổng, bố trí nhà ở...

Thiên Minh