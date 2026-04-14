'Săn' đom đóm trong đêm ở rừng Cúc Phương

Từ tháng 4 đến tháng 6, khi độ ẩm cao và nhiệt độ thuận lợi, đom đóm xuất hiện dày đặc nhất. Nhiều du khách và nhiếp ảnh gia tìm về Vườn Quốc gia Cúc Phương để "săn" khoảnh khắc hiếm có này. Không cần thiết bị phức tạp, họ men theo các lối mòn, tắt đèn hoặc chỉ dùng ánh sáng yếu, kiên nhẫn đợi.
Góc rừng xóm Bống, cách cổng vườn Cúc Phương 20 km, ngập tràn đom đóm được Đoàn Quang Anh, 25 tuổi, sống tại Hà Nội ghi lại lúc 18h, ngày 10/4.
Từ tháng 4 đến tháng 6, khi độ ẩm cao và nhiệt độ thuận lợi, đom đóm xuất hiện dày đặc nhất. Nhiều du khách và nhiếp ảnh gia tìm về Vườn Quốc gia Cúc Phương để "săn" khoảnh khắc hiếm có này. Không cần thiết bị phức tạp, họ men theo các lối mòn, tắt đèn hoặc chỉ dùng ánh sáng yếu, kiên nhẫn đợi.
Góc rừng xóm Bống, cách cổng vườn Cúc Phương 20 km, ngập tràn đom đóm được Đoàn Quang Anh, 25 tuổi, sống tại Hà Nội ghi lại lúc 18h, ngày 10/4.
Quang Anh cho biết thực sự vỡ òa khi chứng kiến hàng nghìn đốm sáng nhỏ bé lấp lánh và nhảy múa quanh những gốc cây cổ thụ. "Cảm giác cứ như đang ở trong một trang truyện cổ tích thực sự", Quang Anh nói.
Quang Anh cho biết thực sự vỡ òa khi chứng kiến hàng nghìn đốm sáng nhỏ bé lấp lánh và nhảy múa quanh những gốc cây cổ thụ. "Cảm giác cứ như đang ở trong một trang truyện cổ tích thực sự", Quang Anh nói.
Ánh sáng lung linh của đàn đom đóm trên chiếc cầu dẫn đến động Người Xưa.
Nằm cách Hà Nội 120 km về phía nam, VQG Cúc Phương được thành lập 1962, thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa, có tổng diện tích 22.408 ha nằm sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp. Với nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học nên từ lâu Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách.
Ánh sáng lung linh của đàn đom đóm trên chiếc cầu dẫn đến động Người Xưa.
Nằm cách Hà Nội 120 km về phía nam, VQG Cúc Phương được thành lập 1962, thuộc địa phận ba tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa, có tổng diện tích 22.408 ha nằm sâu trong lòng dãy núi Tam Điệp. Với nhiều giá trị về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học nên từ lâu Cúc Phương đã trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho du khách.
Đom đóm hay bọ chớp là côn trùng có màu nâu, thân mềm, cánh thường cứng hơn các loại bọ cánh cứng khác, có khả năng phát ánh sáng vàng xanh là do có phản ứng hóa học chuyên biệt nằm dưới bụng. Mục tiêu phát ánh sáng là để dụ bắt con mồi và quan trọng là thu hút bạn tình trong mùa sinh sản.
Đom đóm hay bọ chớp là côn trùng có màu nâu, thân mềm, cánh thường cứng hơn các loại bọ cánh cứng khác, có khả năng phát ánh sáng vàng xanh là do có phản ứng hóa học chuyên biệt nằm dưới bụng. Mục tiêu phát ánh sáng là để dụ bắt con mồi và quan trọng là thu hút bạn tình trong mùa sinh sản.
Khoảng 19h - 21h, khi bóng tối phủ kín, cả khu rừng như "bừng sáng". Hàng nghìn đốm sáng nhấp nháy theo nhịp điệu riêng, khi dày đặc, khi thưa dần, tạo nên một "màn trình diễn ánh sáng" tự nhiên. Những thân cây, bụi cỏ trở thành phông nền cho những vệt sáng chuyển động.
Để chụp đom đóm, cần trang bị chân máy, máy ảnh có ống kính góc rộng, điều chỉnh khẩu độ lớn và nắm kỹ thuật chụp phơi sáng.
"Điều khó nhất không phải kỹ thuật, mà là sự kiên nhẫn và tôn trọng thiên nhiên", Quang Anh nói.
Khoảng 19h - 21h, khi bóng tối phủ kín, cả khu rừng như "bừng sáng". Hàng nghìn đốm sáng nhấp nháy theo nhịp điệu riêng, khi dày đặc, khi thưa dần, tạo nên một "màn trình diễn ánh sáng" tự nhiên. Những thân cây, bụi cỏ trở thành phông nền cho những vệt sáng chuyển động.
Để chụp đom đóm, cần trang bị chân máy, máy ảnh có ống kính góc rộng, điều chỉnh khẩu độ lớn và nắm kỹ thuật chụp phơi sáng.
"Điều khó nhất không phải kỹ thuật, mà là sự kiên nhẫn và tôn trọng thiên nhiên", Quang Anh nói.
Trong chuyến săn đom đóm tại VQG Cúc Phương tối 7/4, nhiếp ảnh gia Phạm Đối tham gia tour do Ban quản lý rừng tổ chức. Được kiểm lâm dẫn vào sâu trong rừng trong khoảng 2 giờ, anh ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng.
Nổi bật trong số đó là khu rừng dẻ (ảnh) cách lối mòn khoảng 100 m, nơi hàng nghìn đom đóm phát sáng, tạo nên khung cảnh huyền ảo giữa màn đêm.
Trong chuyến săn đom đóm tại VQG Cúc Phương tối 7/4, nhiếp ảnh gia Phạm Đối tham gia tour do Ban quản lý rừng tổ chức. Được kiểm lâm dẫn vào sâu trong rừng trong khoảng 2 giờ, anh ghi lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng.
Nổi bật trong số đó là khu rừng dẻ (ảnh) cách lối mòn khoảng 100 m, nơi hàng nghìn đom đóm phát sáng, tạo nên khung cảnh huyền ảo giữa màn đêm.
Du khách tạo dáng chụp ảnh trong không gian ngập tràn đom đóm tại VQG Cúc Phương hôm 7/4. Ảnh: Phạm Đối
Du khách tạo dáng chụp ảnh trong không gian ngập tràn đom đóm tại VQG Cúc Phương hôm 7/4. Ảnh: Phạm Đối
Quang Anh gợi ý du khách có thể tham gia tour đêm do Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức, theo chân kiểm lâm vào sâu trong rừng - nơi đom đóm xuất hiện dày đặc, ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng nhân tạo.
Với khách đi tự túc, có thể nán lại đến khoảng 19h - 20h để ngắm đom đóm rồi trở ra, hoặc lưu trú tại khu trung tâm Bống, hồ Mạc để thong thả trải nghiệm không gian rừng về đêm.
Ban quản lý VQG Cúc Phương khuyến cáo du khách không sử dụng đèn pin công suất lớn, không bắt đom đóm và hạn chế gây tiếng ồn khi tham quan ban đêm.
Quang Anh gợi ý du khách có thể tham gia tour đêm do Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức, theo chân kiểm lâm vào sâu trong rừng - nơi đom đóm xuất hiện dày đặc, ít bị ảnh hưởng bởi ánh sáng nhân tạo.
Với khách đi tự túc, có thể nán lại đến khoảng 19h - 20h để ngắm đom đóm rồi trở ra, hoặc lưu trú tại khu trung tâm Bống, hồ Mạc để thong thả trải nghiệm không gian rừng về đêm.
Ban quản lý VQG Cúc Phương khuyến cáo du khách không sử dụng đèn pin công suất lớn, không bắt đom đóm và hạn chế gây tiếng ồn khi tham quan ban đêm.
Săn đom đóm rừng Cúc Phương. Video: Quang Anh
Tuấn Anh
Ảnh: Quang Anh, Phạm Đối