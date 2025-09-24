Những ông chồng rủ nhau đá bóng 20 phút rồi ngồi uống bia 3 tiếng

'Đội bóng của chồng em, lần nào vào sân cũng đá vài đường bóng rồi kéo nhau ra quán nhậu kế bên', ông anh cho thuê sân bóng bảo tôi.

Chồng tôi 30 tuổi, tuần nào cũng có vài buổi chiều xin vợ "làm trận bóng với anh em cho khỏe người", rồi sau đó trở về nhà với trạng thái say xỉn. Lúc trước còn tự ý lái xe máy đi, tôi cằn nhằn mãi mới chịu từ công ty về nhà, thay đồ rồi đặt xe công nghệ.

Tôi thừa biết cái cớ xin đi đá bóng để đi nhậu. Có lần, một người quen của tôi kinh doanh dịch vụ cho thuê sân bóng bảo" "Cái đội bóng của chồng em, vào sân chạy nhảy, dợt vài đường bóng chừng 20 phút rồi kéo nhau ra quán bia gần bên ngồi tới 10h tối mới chịu về".

Tôi nhẩm tính ra tổng thời gian cả buổi tối, chồng tôi và những ông bạn "đam mê thể thao" ngồi trong quán bia tới 3 tiếng đồng hồ. Bảo sao ông nào cũng nhận mình chơi thể thao mà ai cũng tròn quay, béo bụng.

Thói quen này, nếu chỉ nhìn bề ngoài, nhiều người sẽ coi là chuyện bình thường: đàn ông đi đá bóng rồi ngồi bia bọt với bạn bè, có gì mà ghê gớm? Nhưng khi soi kỹ, đây chỉ là một kiểu ngụy biện để hợp thức hóa việc uống rượu bia.

Nhiều lần đi ngoài đường, tôi thấy là ở đâu có sân bóng, thì kế bên sẽ có quán nhậu. Rất nhiều nhóm đi đá bóng xong là sẽ kéo ra quán nhậu.

Xét về mặt sức khỏe, việc uống bia sau vận động gây nhiều tác hại hơn người ta tưởng. Cơ bắp sau khi chạy nhảy cần được phục hồi bằng nước và dinh dưỡng, nhưng cồn trong bia lại làm chậm quá trình tổng hợp protein, khiến cơ thể khó sửa chữa các tổn thương nhỏ.

Bia còn là chất lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước và điện giải, tăng nguy cơ chuột rút và chấn thương. Trái tim vừa chịu áp lực vận động lại phải gánh thêm tác động từ cồn, dễ dẫn tới rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp. Chưa kể, rượu bia làm giảm khả năng phán đoán và phối hợp, khiến nguy cơ té ngã hay chấn thương tăng lên.

Nói một cách đơn giản, người ta chơi thể thao để khỏe hơn, nhưng uống bia ngay sau đó chẳng khác nào tự phá đi công sức của chính mình (nếu là đá bóng thật).

Cái được là cảm giác vui vẻ nhất thời trong quán nhậu, cái mất là sức khỏe lâu dài. Và nghịch lý là, những người tự nhận "chăm vận động" lại thường chính là những người bụng bia, thể lực sa sút, về nhà trong trạng thái mệt mỏi chứ không phải khỏe khoắn.

Hà Như